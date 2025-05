Helen Ganzarolli faz rara aparição com o namorado. Saiba quem é!

Musa do SBT, Helen Ganzarolli surge aos beijos com o novo namorado em rara aparição juntos e os dois esbanjam a beleza do casal

Musa do SBT, a apresentadora Helen Ganzarolli é muito discreta com sua vida pessoal, mas abriu uma exceção na noite de terça-feira, 7. Ela revelou que está namorando e fez uma rara aparição em público com seu novo amor.

O novo namorado dela é o advogado Leandro Gaidies. Helen apareceu com o amado em uma festa em São Paulo e esbanjou romantismo. Ao chegarem ao evento, os dois posaram para fotos com seus looks elegantes e também trocaram beijos na frente dos fotógrafos de plantão.

Helen não assumia um namoro desde 2022, quando rompeu um namoro de 5 anos.

Em seu perfil profissional, Leandro Gaidies diz que tem 13 anos de experiência multidisciplinar em processos judiciais para defender empresas e clientes, e ele tem experiência em negociações. Hoje em dia, ele tem seu escritório de advocacia e é diretor jurídico.

Helen Ganzarolli curte noitada com o namorado, Leandro Gaidies - Foto: Edu Araujo / AgNews

Helen Ganzarolli já foi vítima de golpe de ex-namorado

Há pouco tempo, a apresentadora Helen Ganzarollirevelou detalhes de como se sentiu ao ser vítima de um golpe do ex-namorado. Ela o acusou de cometer um golpe financeiro e emocional enquanto estavam juntos. “Mais de 20 anos de televisão e nunca me envolvi em escândalo. Quem me conhece sabe o tanto que eu preservo a minha vida pessoal, então eu vou falar aqui para vocês agora. Primeiramente esclarecer que não existe ex-marido, porque eu nunca fui casada. Sim, namorei uma pessoa por anos e sofri um golpe financeiro grande. Mas sofri um golpe também emocional. E quem convive comigo e passou por isso comigo sabe o quanto isso tem me causado dor”, disse ela

“Mas agora eu resolvi erguer a cabeça, seguir em frente porque eu amo o que eu faço, eu amo meu trabalho, amo minha história e tenho muito orgulho. Eu tenho certeza que a justiça vai ser feita. Meu advogado já entrou com tudo, todas as medidas judiciais, e eu confio na justiça de Deus também. Fui mais uma das vítimas dele. E eu tenho certeza que toda a verdade vai aparecer. Muito obrigada a todo o amor e carinho de vocês e pela preocupação”, afirmou.

Pouco depois, ela deu mais detalhes sobre o que aconteceu. "Amores estou aqui me pronunciando em respeito a minha história por tudo que conquistei e construi por mais de 20 anos de televisão e em respeito a todos vocês da imprensa e a vocês meus amigos, familiares e aos meu fãs!!! Essa é a única verdade!!! E eu confio nela !! Confio na justiça !!! Confio na justiça de Deus acima de tudo!!! Sim, sou umas das vítimas de César !!! E a dor e o sofrimento que isso me causou emocionante e ainda vem causando é grande!!! Ainda mais por uma pessoa que namorei por anos!!! Mas estou seguindo minha vida com força e fazendo oque mais amo que é trabalhar!!! Bora!!! Sou guerreira e sempre fui!!!", escreveu.

