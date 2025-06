Hariany Almeida responde a comentários sobre seu corpo: ‘Não pedi opinião’

A ex-Fazenda Hariany Almeida quebrou o silêncio e respondeu às críticas feitas por internautas sobre seu corpo; saiba detalhes!

Nesta sexta-feira, 6, Hariany Almeida usou as redes sociais para mandar um recado direto aos internautas que criticam seu corpo.

Gravando stories durante o treino na academia, a ex-Fazenda contou que tem recebido mensagens dizendo que está muito “magra” e não deixou passar batido: “Vamo calando a boquinha que eu não pedi opinião, todo dia tem um chato aqui no direct”, disparou.

"Coisa feia ficar falando do corpo das pessoas", completou a influenciadora.

Confira o recado da ex-Fazenda nas redes sociais:

Hariany Almeida rebate críticas sobre seu corpo - Foto: Reprodução/Instagram

Temporada fora do Brasil

A influencer e ex-BBB Hariany Almeida compartilhou na segunda-feira, 2, que decidiu passar uma temporada fora do Brasil. Em um vídeo publicado em suas redes sociais, ela falou sobre os novos rumos de sua trajetória e disse estar cansada da "mesmice".

"Nessa nova temporada da vida dela, ela resolveu morar um tempo na Europa com a sua irmã e seus sobrinhos para estudar inglês e viver coisas novas... Mas antes de começar essa temporada, ela e a família decidiram fazer uma viagem para a Albânia", falou o narrador no fundo, de seu vídeo.

No vídeo, ela ainda mostrou alguns momentos de sua passagem pelo país localizado no sudeste europeu. "Aguardem os próximos capítulos dessa jovem sonhadora em Londres", relatou. "Cansei da mesmice gente, assistam até o final. Acompanhem essa nova temporada!!!!", ela adicionou na legenda; confira!

Fim do namoro

A influencer e ex-BBB Hariany Almeida revelou que o fim do namoro com o cantor Matheus Vargas não foi amigável. Os dois se separaram há cerca de um mês após mais de um ano juntos, e ela confessou que eles não se encontraram depois que romperam a separação. Inclusive, ela pediu para um amigo falar com ele para que ela pudesse buscar suas coisas; saiba detalhes!

