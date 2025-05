Há 31 anos, morria Ayrton Senna; piloto ainda lidera como recordista brasileiro na Fórmula 1

Ayrton Senna morreu em 1994, aos 34 anos, enquanto competia no circuito de Ímola, na Itália; após 31 anos de sua morte, o piloto segue como recordista

Em primeiro de maio de 1994, há 31 anos, morria o piloto Ayrton Senna. O atleta faleceu aos 34 anos enquanto competia em uma corrida televisionada no circuito de Ímola, na Itália. Grande campeão do automobilismo, Senna ainda lidera como recordista brasileiro na Fórmula 1. Relembre as conquistas do ícone e a perda que marcou o Brasil.

Perda que parou o Brasil

O Brasil parou diante das telas de televisão para assistir à morte de um herói nacional há 31 anos. Ayrton Senna, então com 34 anos, sofreu um acidente fatal durante o Grande Prêmio de San Marino, no circuito de Ímola, na Itália. A batida violenta na curva Tamburello interrompeu não apenas a carreira de um dos maiores nomes do automobilismo mundial, mas também gerou uma comoção histórica que transcendeu o esporte.

A morte de Senna foi acompanhada ao vivo por milhões de pessoas, intensificando o choque e a dor coletiva. A tragédia abalou profundamente o país, resultando em um luto nacional que teve cobertura massiva da imprensa e levou milhares de fãs às ruas para prestar homenagens.

Seu velório em São Paulo foi um dos maiores já realizados no Brasil, evidenciando o amor popular por aquele que representava o espírito de vitória e superação do povo brasileiro.

Carreira cheia de recordes

Ayrton Senna estreou na Fórmula 1 em 1984, mas foi a partir de 1988, com a equipe McLaren, que consolidou sua trajetória lendária. Conquistou três títulos mundiais (1988, 1990 e 1991), 41 vitórias e 65 pole positions, um número que foi recorde por mais de uma década.

Senna tornou-se conhecido por sua habilidade em pistas molhadas, sua precisão técnica e sua ousadia nas ultrapassagens — características que encantavam fãs e intimidavam rivais. Mesmo após três décadas de sua morte, Senna ainda é o piloto brasileiro com mais vitórias, poles e títulos na Fórmula 1. Nenhum outro competidor do país conseguiu superar suas marcas.

Marco na Fórmula 1

Fora das pistas, Ayrton Senna era conhecido por seu carisma, sua fé católica e seu envolvimento com causas sociais. Embora fosse reservado, a vida pessoal do atleta sempre estava na mira da mídia. O piloto também tinha fama de perfeccionista e competitivo ao extremo, algo que se refletia em sua dedicação incansável aos treinos e ajustes dos carros.

O impacto de sua morte foi sentido até mesmo na Fórmula 1, que passou por profundas transformações em segurança a partir do acidente. A tragédia em Ímola levou a mudanças nos regulamentos técnicos, na arquitetura dos carros e nos protocolos médicos, o que contribuiu para a redução drástica de fatalidades na categoria nas décadas seguintes.

A perda de Senna, portanto, foi um ponto de virada histórico tanto para o Brasil quanto para o automobilismo mundial. Passados 31 anos, Ayrton Senna permanece como símbolo de vitória.

Leia também: Ex-atriz da Globo, Danieli Haloten desabafa sobre viver sem cão-guia: 'É muito difícil'