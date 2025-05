O cantor sertanejo Gusttavo Lima mostra momento emocionante em que reencontra dono de lanchonete no bairro Vila Nova, em Goiânia, Goiás; assista!

Nesta quinta-feira, 15, o cantor sertanejo Gusttavo Lima emocionou os fãs ao mostrar o seu reencontro com Alessandro, dono de lanchonete no bairro Vila Nova, em Goiânia, Goiás, que o apoiou antes da fama . Em vídeo, publicado nos stories de seu perfil no Instagram, o artista contou que costumava comer no local após as aprsentações, em 2007.

"Quando a gente não tinha grana, a gente vinha nesse local aqui", disse Gusttavo, enquanto comia um sanduíce. E completou: "Eu conheço ele desde 2007. Era ele que não deixava a gente passar fome", declarou.

A carreira do Embaixador começou em 2009, quando ganhou destaque nacionalmente com o lançamento de Balada(Tchê Tchê Rere).

Confira, abaixo, o momento do reencontro:

Gusttavo Lima reencontra vendedor que o apoiou na carreira antes da fama pic.twitter.com/nuK3SBLORn — CARAS Brasil (@carasbrasil) May 17, 2025

Andressa Suita afirma se terá mais filhos com Gusttavo Lima

A esposa do cantor Gusttavo Lima, Andressa Suita, repercutiu recentemente ao postar uma foto com a irmã, Luara Suita, colocando a mão em sua barriga. Após a assessoria da famosa negar a gestação, ela resolveu se pronunciar sobre a brincadeira,

"Gente, vim aqui esclarecer uma grande brincadeira que eu fiz com a minha irmã, domingo de Páscoa, a gente tava num clima super divertido e eu fiquei 45 dias sem beber, na quaresma, e eu voltei a beber no domingo e comi muito no almoço de Páscoa", explicou. Confira!

