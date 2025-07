Gustavo Mioto reage após ver Ana Castela chorando em show: 'Tudo invertido'

O cantor Gustavo Mioto se manifestou após ver um desabafo de sua ex-namorada, a cantora Ana Castela, que caiu no choro durante um show

O cantor Gustavo Mioto se manifestou após ver um desabafo de sua ex-namorada, a cantora Ana Castela. Neste domingo, 6, ele repostou em seu perfil no X (antigo Twitter) um vídeo em que a artista aparece chorando durante um show em Minas Gerais e saiu em defesa dela.

Na filmagem, a sertaneja se emociona após receber uma homenagem da equipe no palco. "Nem tudo é glamour como vocês vêm na internet, mas estão me pegando para Cristo e eu não estou mais aguentando. Mas o meu Deus é maior, eu sei da minha verdade. Às vezes dá vontade de pegar minha malinha e minha texana velha que eu comprei há 3, 4 anos atrás pra gravar 'Boiadeira' e ir embora, mas não vou não, porque tenho gente para fazer feliz", desabafou ela.

Ao se deparar com o vídeo nas redes sociais, o sertanejo deixou uma mensagem de apoio e fez referência às críticas que a artista vem enfrentando. "É… se isso é choro de má educação, grosseria, pessoa má que maltrata pessoas… com certeza estamos precisando de mais gente grossa no nosso meio… deve estar tudo invertido no mundo", escreveu ele.

Ana Castela se manifesta ao ver seu nome em rumores

Após uma publicação no Instagram afirmar que Ana Castela estaria cogitando encerrar sua carreira musical, ela desmentiu a informação. “Mentira galera! Que não é fácil, e que às vezes dá vontade, dá. Mas tô aqui firme, e se Deus quiser até eu morrer. Mas pedi pra diminuir alguns trabalhos que tava demais. Essas fontes próximas estão mentirosas, preciso rever quem tá do meu lado. Beijos, e que venham anos e anos de carreira”, afirmou.

Em seguida, a artista relembrou como era sua vida antes da fama, quando morava no campo. “Mas que o sossego e paz que a fazenda me trazia não tinha igual mesmo, saudades!”, completou.

