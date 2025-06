Gustavo Marsengo desabafa após falecimento de seu cachorro: 'Foi a melhor companhia'

O ex-BBB Gustavo Marsengo aparece nas redes sociais para anunciar o falecimento de seu melhor amigo, o cachorro de estimação Zlatan

Na tarde desta terça-feira, 3, Gustavo Marsengo,de 34 anos, usou suas redes sociais para anunciar o falecimento de seu cachorro Zlatan, que, segundo ele, morreu “de forma rápida, sem sentir dor”. O ex-BBB compartilhou diversas fotos do animal de estimação, acompanhadas de um texto de despedida.

"Meu melhor amigo se foi. De forma rápida, sem sentir dor e sem dar tempo de nos despedirmos. Talvez tenha sido melhor assim, sem sofrer os desgastes da idade avançada, afinal você era muito forte pra depender de alguém né?" , iniciou o ex-BBB.

Com o coração apertado, Gustavo desabafou: "Mas confesso que sempre me imaginei cuidado de você velhinho e sempre achei que você iria conhecer meus filhos. Era o meu maior sonho… Infelizmente, essa parte não iremos realizar juntos, mas quero que saiba que você foi a melhor companhia que eu poderia ter! E nos momentos que eu mais precisei emocionalmente e psicologicamente, era você que estava lá! Você me entendia como ninguém, mesmo sem falar uma palavra".

"Dono do melhor abraço do mundo. Meus momentos de solidão viravam momentos de carinho ao seu lado. Vai em paz Zlatan, você marcou minha história e viverá pra sempre na minha memória e no meu coração. Te amarei e sentirei sua falta eternamente”, completou.

Despedidas

A ex-BBB Laís Caldas, esposa de Gustavo, também se despediu do cachorro em um comentário na publicação. "A mames chegou tarde, mas já te amava tanto! Foram muitos momentos de alegria e aventuras ao seu lado! O maior protetor da nossa Kyky, o maior amigo, o companheiro para todas as horas. Tão inteligente, faltava falar! Fará muita falta, meu amor! Vou cuidar da Kyky e do seu papai para você! Te amarei para sempre, Zla", escreveu a médica.

