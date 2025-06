Gusta Stockler encara ano intenso com casamento e chegada do primeiro filho: 'Sempre foi meu sonho'

Produtor cinematográfico, Gusta Stockler é potência no YouTube e, agora, conta à CARAS Brasil sobre novos projetos para carreira e vida pessoal

Foi com o canal Nomegusta, do YouTube, que Gustavo Stockler(36) mergulhou em uma carreira de sucesso na web e, certamente, realizou vários sonhos. No entanto, foi apenas neste ano —bastante intenso, por sinal— que o produtor cinematográfico encarou o maior projeto de sua vida: a gravidez de Peter, seu primeiro filho, fruto do casamento com Jani Lopes.

Acompanhando a esposa em exames, estudando muito e até passando por semanas de enjoo, o criador de conteúdo sabe que o amor que o espera é incondicional. "Sempre foi meu sonho. Acho a maternidade a coisa mais divina que possa existir. É o mais perto que o ser humano consegue chegar de Deus. Gerando uma outra vida. Maluquice", reflete Gusta Stockler , em entrevista à CARAS Brasil.

Apesar da felicidade, o influenciador conta que ele e a esposa encararam desafios até aqui. Jani precisou retirar uma das trompas porque sua gravidez evoluiu para uma condição rara, chamada heterotrópica, quadro em que ocorre uma gravidez intrauterina (dentro do útero) e uma gravidez ectópica (fora do útero) simultaneamente. "Ela quase morreu", acrescenta.

E a intensidade do ano segue para outros âmbitos do casal: a mudança da Gustafilm, produtora do influenciador, para um novo prédio, o lançamento da Ofie, sua marca de cosméticos e, ainda por cima, os preparativos para o casamento religioso, já que eles oficializaram a união apenas no civil, em março.

A cerimônia acontecerá neste sábado, 21, após reuniões, degustações e testes. A festa reunirá cerca de 110 convidados, e deve ter um toque de realeza, no estilo Bridgerton (Netflix), como adianta Gusta. "Estamos vivendo uma época muito intensa. O ano mais intenso de nossas vidas. E por incrível que pareça, estamos levando bem e leve. Somos muito companheiros em tudo. Ela será uma super mãe."

Ator, diretor, produtor e "fofoqueiro", como brinca em seu perfil do Instagram, Gusta se tornou nacionalmente conhecido ao criar conteúdos para o YouTube, desde 2013. Com milhões de seguidores, ele conta abaixo mais detalhes sobre sua carreira, próximos projetos e novidades. Confira trechos editados da conversa.

Olhando para tudo o que você já conquistou com o YouTube, como você enxerga esse momento da sua carreira?

É um momento de transição muito legal. Comecei isso em 2013 para mostrar minha arte. A porta para isso foi o YouTube, e as coisas aconteceram super rápido. Agora, estamos nesse trabalho de ir para novos oceanos, mas ainda assim dentro do nosso planeta: o audiovisual. Queremos chegar nas telonas, nos streamings e produções maiores.

Qual foi o momento de "virada de chave" para você?

Sempre respirei a arte, desce criança. Mas, por ser de uma família mais tradicional de professores e bancários, demorei para me inserir de fato na arte. Trabalhei por cinco anos em banco, dos 16 aos 21. Mas foi aos 21 que tomei coragem e larguei o trabalho e faculdade para entrar na arte, e a porta foi a fotografia. Fiquei dois anos sendo fotógrafo social, depois consegui migrar para vídeo, como diretor de clipes, e em 2013 iniciei o canal do YouTube para poder ser visto e conseguir ir para algo maior.

Essa veia cinematográfica esteve presente até na revelação do sexo do seu filho! Como surgiu a ideia de criar o filme?

Não queriamos algo tradicional. O público, na verdade, nunca espera algo normal vindo de mim [risos]. E nesse caso não seria diferente. Foram cinco dias entre pré e pós-produção. Tivemos a ideia juntos, e toda a produção foi dirigida, fotografada, montada, colorizada, sonorizada e finalizada por mim. Fiquei maluco, mas ficou lindo. Fizemos isso com uma equipe de três pessoas.

Como está o coração para encarar a maior missão da sua vida: a paternidade?

Sempre foi meu sonho. Acho que ninguém está preparado para esse momento, até nascer. Eu não consigo ainda mensurar o amor, mas não tenho duvidas que assim que nascer será algo incondicional. Como pai, acompanho todos os exames, consultas, leio, aprendo. E até tive sintomas junto com ela. Passei semanas enjoado [risos]. Acho a maternidade a coisa mais divina que possa existir. É o mais perto que o ser humano consegue chegar de Deus. Gerando uma outra vida. Maluquice!

Como tem sido dividir esse momento com a sua esposa?

Estamos vivendo uma época muito intensa. O ano mais intenso de nossas vidas. Ela teve que retirar a trompa, pois essa gravidez foi heterotópica. Quase morreu. Lançamos a Ofie, nossa marca de cosméticos, vamos casar, mudamos a Gustafilm para um prédio novo e maior. Tudo ao mesmo tempo. E por incrível que pareça, estamos levando bem e leve. Somos muito companheiros em tudo. Ela será uma super mãe.

Como tem sido esse processo do casamento religioso?

Comentamos que: não vemos a hora da festa chegar, mas também não vemos a hora de acabar [risos]. É muito detalhe, muita coisa pra ver. Reuniões infinitas. Degustações. Testes. Consome muito. Mas é um processo gostoso. Ontem fizemos a última reunião antes do grande dia. Agora é só aproveitar!

Você pode dar algum spoiler do estilo do casamento?

Optamos por ser algo 'menor'. Serão 110 convidados somente. Nada megalomaniaco. Queriamos pessoas que fazem parte da nossa historia. Tem um toque mais realeza, no estilo Bridgertown, mas com a elegância que a Jani tem da moda. Tons mais pastéis. Se eu falar algo mais, ela acaba comigo [risos].

Além disso, você tem novos projetos em sua carreira que possa nos contar?

A Gustafilm está expandindo e estamos nesse processo de migração para a telona. Temos alguns projetos em andamento em longas e curtas. Eu amo a arte e sei do potencial que a galera que nasceu da internet tem para criar algo maior. É isso que quero. Mostrar que o pessoal da internet saber fazer coisas grandes para cinema e streaming. Logo logo dou spoilers!

