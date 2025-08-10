Guilherme sobre expectativa pela chegada do filho: 'Uma mistura de ansiedade e amor'

O cantor Guilherme, da dupla com Hugo, conversou com à CARAS Brasil sobre à espera de seu primeiro filho com Marcela Fortunato

Vivendo um dos momentos mais especiais de sua vida, o cantor Guilherme, da dupla com Hugo, se prepara para a chegada de seu primeiro filho com a psicóloga Marcela Fortunato.

"A expectativa é gigante. Eu sinto que cada dia que passa meu coração bate mais forte. É uma mistura de ansiedade, amor e curiosidade para conhecer esse pedacinho da gente que está vindo", confessou o artista em entrevista à CARAS Brasil.

Guilherme contou como está se preparando para o nascimento do herdeiro. "Tenho buscado viver cada momento com calma, conversando muito com a minha esposa e com a minha família. Acho que a preparação vem muito da troca, de ouvir experiências e também de me permitir sentir tudo o que esse momento traz, ser pai de primeira viagem, sabe?".

O primeiro filho do casal se chamará Caetano, e o cantor revelou que escolher o nome do bebê foi uma decisão difícil. "Foi um pouco, eu e Marcela conversamos bastante e gostamos de Caetano", explicou.

A perda de um dos gêmeos

Em maio deste ano, Guilherme e Marcela anunciaram que estavam à espera de gêmeos bivitelinos. Na ocasião, ele compartilhou um vídeo com a reação da família quando ficaram sabendo da notícia, além disso, mostrou uma música que escreveu para celebrar a gestação da amada. Já no começo de julho, os dois revelaram a perda de um dos gêmeos que estavam esperando.

O cantor contou como ele e a esposa estão lidando com a perda de um dos bebês. "A gente se apoia muito, mas se tem uma coisa que nunca duvidamos é dos planos de Deus, afinal, ele sabe de todas as coisas, e isso nos fortaleceu para encher Caetano de amor, e nos apoiar como família", afirmou.

Ele também ressaltou os aprendizados durante esse momento difícil. "Me ensinou que o amor verdadeiro é aquele que permanece mesmo diante da dor, e que a gente tem de confiar nos processos de Deus, ele sabe o que está fazendo e por mais doloroso que o caminho seja você sempre sai fortalecido e com aprendizados novos", disse ele, acreditando que essa experiência mudou como ele enxerga a paternidade. "Acho que me fez valorizar ainda mais o privilégio de ser pai e de que a família é e sempre será o nosso porto seguro", refletiu.

A paternidade

Apesar do filho ainda não ter nascido, Guilherme ressalta que a paternidade tem inspirado suas composições. "[Tem inspirado] demais, sempre me pego pensando em músicas. O anúncio da gravidez, inclusive, foi com uma música que eu escrevi, tudo está bem especial, os sentimentos ficam mais intensos", afirmou.

Ao ser questionado sobre o pai que sonha ser, o cantor confessou que provavelmente será do tipo que fará tudo o que Caetano pedir. "Eu sei que vou ser aquele pai brincalhão e acho que tudo que meu filho pedir vou dar um jeito de fazer, a Marcela vai enlouquecer com nós dois juntos (risos)", contou o famoso, que apesar disso, tem muitos ensinamentos para passar para o filho. "Quero ensinar sobre respeito, amor, humildade, gratidão... Quero que ele saiba que caráter vale mais que qualquer conquista material."

Guilherme completou revelando seu maior desejo para essa nova fase de sua vida. "Que meu filho venha com muita saúde e que a nossa família viva sempre unida, com muito amor", desejou.

