Guilherme Leonel expõe motivo de fim de casamento com Carol Nakamura: 'Lutei'

Ao anunciar fim de seu casamento com Carol Nakamura, Guilherme Leonel expõe motivos e revela que desenvolveu síndrome do pânico e depressão

O casamento de Carol Nakamura e Guilherme Leonel chegou ao fim. Na rede social, o modelo anunciou o término nesta segunda-feira, 12, com uma postagem expondo alguns dos motivos pelos quais o relacionamento teria acabado.

O influenciador compartilhou um clique em preto e branco do dia em que trocaram alianças e escreveu um texto anunciando a separação. Guilherme Leonel então deu sua versão do término dizendo que fez de tudo para a relação dar certo, mas que a companheira não teria correspondido. Em troca, ele teria desenvolvido depressão e até síndrome do pânico.

"Eu me joguei na sua vida… Vivi intensamente por nós, lutei com todas as forças que tinha e não tinha .

Literalmente, eu dei meu sangue para te ver realizar sonhos… Foram dias, noites e madrugadas lutando por tudo aquilo que almejávamos. Realizei alguns vários sonhos que você tinha, dentre eles, ter sua casa própria, e gravar uma série… Ao longo desses anos, atravessei algumas crises pelas pressões colocadas diariamente, para fazer tudo, enquanto você estava sentada mexendo no celular. Mas, eu sempre fiz questão de ser o homem da casa, e solucionar TUDO . E meu pagamento foi uma síndrome do pânico, depressão… pois nunca era o suficiente para você, sempre era pouco ", escreveu.

"Na rede social, me postava, falava que eu era maravilhoso, mas por trás das câmeras, sempre faltava alguma coisa para mim… Mas ainda assim, lutei bravamente pelo meu casamento, e por seus sonhos .

E alguns dias atrás, recebi outro pagamento… ingratidão! Não vou me aprofundar no motivo do término, mas vocês irão saber após essa postagem" , declarou.

Por fim, ele mandou um recado para a ex-mulher: "Desejo a ti, tudo que não só desejei, como lutei para você ter… muita paz, amor, saúde, sucesso, felicidade… é tudo que te desejo, do fundo do meu coração. Fique com Deus, e aproveite a sua nova vida".

Quando Carol Nakamura e Guilherme Leonel se casaram?

Guilherme Leonel e Carol Nakamura se casaram em 2020. Os dois são "pais" de 16 cachorros. Em 2022, eles resolveram adotar uma criança. Eles chegaram a anunciar nas redes sociais que seriam pais de um menino, que depois decidiu voltar a morar com a mãe biológica.

Na época, a ex-bailarina do Faustão postou um desabafo depois do garoto, de 12 anos, tomar a decisão.

“Sempre foi muito amado e ele tem consciência disso. Ele tem uma mãe biológica. Uma criança que cresce sem regra, é muito difícil… Por mais que você mostre os benefícios da educação, alfabetização, ter uma família, casa, oportunidades, o que ele não tinha antes, é complicado e decepcionante. Não estava acreditando que isso ia acontecer”, disse ela. Saiba mais aqui!