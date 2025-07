Guilherme Leicam se revolta e responde às críticas sobre sua harmonização

Ator Guilherme Leicam se posiciona sobre críticas à sua harmonização facial após participação no programa Domingo Legal, do SBT

O ator Guilherme Leicam usou seu perfil no Instagram para se pronunciar sobre os comentários negativos que recebeu após sua participação no programa Domingo Legal, do SBT. Muitos internautas afirmaram que ele teria exagerado na harmonização facial. “Agora uma coisa que eu fiz quatro anos atrás, até hoje é pauta?”, questionou ele em vídeo publicado nesta segunda-feira, 7.

Leicam criticou a mídia e explicou que não tem tempo para se dedicar a certos comentários. “Acordei agora há pouco com várias pessoas me mandando mensagens sobre a repercussão de uma matéria sobre meu rosto, sobre a harmonização, e as opiniões sobre isso”, disse o ator.

Ele destacou que foi ao programa para divulgar um projeto social que administra, que beneficia milhares de pessoas, e reclamou da atenção excessiva voltada à sua aparência: “Por que não divulgam isso? Agora uma coisa que fiz quatro anos atrás, até hoje é pauta?”

Leicam também dirigiu uma provocação para quem deseja entrar no meio artístico: “Você está preparado para viver num mundo em que até um peido seu vira matéria? [...] Às vezes buscamos a carreira pelo prazer de atuar, mas tem todo esse desprazer também.”

Ator recebe apoio

Após o vídeo, o ator recebeu apoio de fãs nos comentários. A atriz Kayete Fernandes afirmou: “Só quem convive com você sabe o quanto você é especial. Infelizmente, aqui só vendem maldades.”

A modelo Rosangela Marques escreveu: “Gui, você é lindo por dentro e por fora! Tem um coração iluminado.” Já o ator Carlos Nunes aconselhou: “Você é maior que fofoca. Deixe quem vive de intriga no lugar deles.”

Guilherme Leicam, de 34 anos, foi protagonista da temporada de 2012 de Malhação - Intensa como a Vida, vivendo o motoboy Vítor. Seu último trabalho na televisão foi em 2019, na novela A Dona do Pedaço.

Em 2021, ele passou pelo procedimento estético conhecido como Full Face, que busca harmonizar a estrutura facial de maneira geral, e as mudanças recentes em sua aparência foram comentadas pelo público.