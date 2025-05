No ar com a reprise de A Viagem na TV Globo, o ator Guilherme Fontes resgata uma série de registros ao lado do filho, Carlos Fontes, nesta sexta-feira, 23

Nesta sexta-feira, 23, o ator Guilherme Fontes, de 58 anos, decidiu reunir uma série de imagens suas ao lado do filho mais velho, Carlos Fontes, de 17 anos, e se declarou a ele: "Com ele, a alegria sobe outro patamar.", escreveu na legenda da publicação. Atualmente, o artista está no ar na reprise de A Viagem, de 1994, no Vale a Pena Ver de Novo, da Rede Globo.

Carlos Fontes é fruto do relacionamento de Guilherme com Patrícia Lins e Silva, que também é mãe de Carolina.

Na seção de comentários, os fãs do ator reagiram: "Seu filho é muito lindo, igual você"; "Guilherme, que filho mais lindo. Ele é sua cópia!" e “Feitos com a mesma forma!”, foram algumas das mensagens escritas por internautas na publicação.

Guilherme Fontes curte noite no Rio com a nova namorada

Há um mês, Guilherme Fontes foi visto curtindo um passeio com a namorada, a publicitária Viviane Sarahyba. Os dois foram fotografados em um barzinho no Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro.

Na ocasião, os dois foram vistos conversando com amigos em uma mesa do local. Discretos, os dois estão juntos há cerca de sete meses.

Qual a trama de A Viagem?

A novela exibida em 1994 e escrita por Ivani Ribeiro, foca na trama da vida após a morte como tema principalNo enredo, Alexandre (Guilherme Fontes) é um rapaz rico e problemático que, após a morte, busca vingança.

Isso porque ele se dedica a tentar prejudicar a vida do irmão Raul (Miguel Falabella), do cunhado Téo (Maurício Mattar) e do criminalista Otávio (Antonio Fagundes), que julga os responsáveis por o prejudicar.

