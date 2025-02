Guilherme & Benuto abrem as portas de mansão luxuosa em Orlando: 'O lugar é incrível'

Guilherme & Benuto compram mansão de luxo na Disney; em entrevista à CARAS Brasil, a dupla sertaneja revela detalhes da compra e decoração do imóvel

A dupla sertaneja Guilherme & Benuto acaba de dar um grande passo. Os artistas adquiriram uma mansão de luxo em Orlando, na Flórida, a apenas 15 minutos da Disney, um local que promete ser tanto um refúgio quanto um ponto de encontro para amigos e familiares. Em entrevista à CARAS Brasil, os sertanejos revelam detalhes da nova casa e confessam: "O lugar é incrível".

Guilherme & Bentuo afirmam que escolheram a Disney como residência porque têm uma relação muito próxima com o local. Inclusive, existem memórias afetivas relacionadas à música:"Fez parte da nossa infância e muitas histórias, têm muito a ver com nossa história musical também".

"Para nós, ter uma casa na Disney é um sonho em um momento que estamos aumentando nossas famílias. Estamos muito ansiosos para poder curtir muitos momentos incríveis com nossas famílias e amigos", revela Guilherme.

A dupla reforça que não vai se mudar para os Estados Unidos, a casa, na verdade, é um investimento pessoal e financeiro, mas Guilherme & Benuto garantem que vão seguir morando no Brasil e com os projetos musicais por aqui.

"Vamos curtir muitos dias nela em nossos momentos de descanso com a família e amigos, e até mesmo para nos reunir com outros artistas e compositores, quem sabe? Mas também é um investimento financeiro, a casa vai estar disponível para locação", declaram.

Esta compra é um reflexo do trabalho dos artistas: "Estamos trabalhando bastante. Graças a Deus com vários sucessos na boca da galera, e isso nos deixa muito felizes".

CEREJA DO BOLO

A mansão luxuosa da dupla sertaneja apresenta 10 quartos e uma grande estrutura, mas eles garantem que o grande destaque é a decoração, que vai desde um cinema exclusivo até um bar inspirado nos Simpsons.

A residência foi comprada com a ajuda da corretora Vivi Meline e decoração assinada por Patrícia Moreno. A mansão ainda conta com uma sala de jogos que homenageia o universo do Mario Bros, tema do próximo parque da Universal Studios, prestes a inaugurar na cidade de Orlando.

"Podemos adiantar que serão muitos quartos tematizados com temas como monstros SA, Minions e outros... Ainda teremos o cinema e o bar dos Simpsons, além de uma super sala de jogos do Marios Bros. Estamos ansiosos. A decoração vai ser a cereja do bolo", finaliza o cantor sertanejo Benuto.

