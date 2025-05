Gretchen tem reação inusitada ao comentar apelido do marido: 'bebê reborn'

Nesta sexta-feira, 23, a cantora Gretchen e o marido, o músico Esdras, anunciaram a desistência do reality show Power Couple Brasil, da TV Record

A cantora Gretchen e o marido, o músico Esdras de Souza surpreenderam a todos na madrugada desta sexta-feira, 23, ao anunciarem a desistência do reality show Power Couple, da Record TV. Durante os dias de confinamento, ele, inclusive, ganhou o apelido de 'bebê reborn' dos participantes por receber todos os cuidados da amada.

“[…] É o bebê reborn dela. Que ela cuida, dá leitinho. Não pode tomar leitinho dele”, disse Giovanna, dupla com Eros, sobre Esdras.

Em entrevista à CNN, Gretchen reagiu ao apelido: “Sempre me diverte. Tudo que ele não recebeu na vida de carinho, amor e atenção, ele tem de mim para sempre”, pontuou. “A experiência do programa com ele foi linda. Foi uma história de superação para nós. Estamos muito felizes mesmo”, adicionou.

Casados desde 2020, Gretchen e Esdras moram em Portugal. Em 2024, os dois renovaram os votos de casamento no Rock in Rio.

Por que Gretchen e o marido desistiram do Power Couple?

Gretchen e Esdras optaram pela desistência do reality show de casais Power Couple Brasil 7 na madrugada desta sexta-feira, 23. Em entrevista ao portal LeoDias, a equipe do casal revelou o motivo da decisão:

"O casal, que era uma das apostas do público, já demonstrava insatisfação desde a segunda semana do programa. Quem acompanha Gretchen sabe de sua autenticidade e que ela não compactua com situações desconfortáveis. Agora, Gretchen e Esdras retomam sua rotina de compromissos e, em breve, retornam a Portugal, onde vivem", informou a equipe de Gretchen e Esdras de Souza.

