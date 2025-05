Gretchen se pronuncia após desistir do Power Couple: 'Condições'

Pela primeira vez, em sua rede social, desde a desistência do Power Couple, Gretchen se pronuncia e promete dar explicações

A cantora Gretchen se pronunciou na rede social nesta sexta-feira, 23, pela primeira vez, desde a sua desistência e do marido, o saxofonista Esdras de Souza, do Power Couple 7. Em seus stories, a famosa gravou um vídeo prometendo que logo menos dará satisfações sobre sua decisão, de deixar o reality show de casais.

A Rainha do Rebolado contou que deixou o programa na parte da noite e que, por enquanto, não está podendo explicar o que houve. "Saí da casa ontem à noite, não estou podendo ainda falar com vocês, mas quero dizer que tão logo eu tenho condições, eu vou estar me pronunciando aqui, vou estar explicando para vocês o por que da minha desistência, talvez eu faça uma live para responder as perguntas, enfim, eu só quero dizer para vocês e agradecer todo meu público que esteve do meu lado, que esteve votando para que eu ficasse", prometeu.

Em seguida, a mãe de Thammy Miranda agradeceu todo o apoio e torcida de seus fãs. "Muito obrigada para todos vocês, vocês vão saber com detalhes o por que da minha desistência enquanto aos comentários que estão falando sobre a minha saída: beijo no ombro", declarou a artista.

Durante sua participação no Power Couple, Gretchen surpreendeu ao comentar com um participante sobre a harmonização íntima de Esdras de Souza.

Gretchen e Esdras de Souza desistem do Power Couple

O casal Gretchen e Esdras de Souza não faz mais parte do Power Couple 7. A decisão dos artistas aconteceu após o resultado da quarta DR da edição. Ao verem Francine e Júnior serem eliminados, a cantora e o saxofonista conversaram e resolveram deixar a competição.

"Depois dessa resposta do público. O que o público quer não é o que nós sabemos dar", comentou a Rainha do Rebolado com o esposo em particular para não causar alarde na casa. Saiba mais aqui!