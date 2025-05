Gretchen revela benefícios da harmonização íntima do marido: 'Elástico'

Em participação no Power Couple, Gretchen revela que só viu benefícios após Esdras de Souza fazer harmonização em parte íntima

A cantora Gretchen não esconde seus procedimentos e cirurgias. Além de mexer na aparência, visível para o público, a famosa já fez rejuvenescimeto íntimo e o marido dela, o saxofonista Esdras de Souza, também passou por uma harmonização peniana. Enquanto eles estavam no Power Couple 7, ela falou sobre o procedimento.

Em conversa com Victor Pecoraro, a Rainha do Rebolado comentou que só viu benefícios após o esposo fazer a mudança. A famosa então convenceu o ator a também se encorajar e fazer nele. O ex-SBT pediu para que Gretchen convencesse sua esposa sobre isso, pois, ela estaria com medo do resultado.

"Não quer deixar eu fazer, porque acha que eu vou machucar", disse ele. Gretchen então compartilhou sua experiêcia: "Não, não tem isso... Até porque é elástico, ele se molda, o útero se molda, mas essa é a verdade, eu vou falar a minha experiência, que é verdadeira, eu não vou inventar nada".

Em setembro de 2022, Gretchen revelou em sua rede social que ela também passou por uma cirurgia íntima."Eu fiz cirurgia, não, eu fiz um rejuvenescimento vaginal e a menina tá linda, nova, jovem, apertadinha e meu marido adora", declarou ela.

Gretchen e Esdras de Souza desistem do Power Couple

O casal Gretchen e Esdras de Souza não faz mais parte do Power Couple 7. A decisão dos artistas aconteceu após o resultado da quarta DR da edição. Ao verem Francine e Júnior serem eliminados, a cantora e o saxofonista conversaram e resolveram deixar a competição.

"Depois dessa resposta do público. O que o público quer não é o que nós sabemos dar", comentou a Rainha do Rebolado com o esposo em particular para não causar alarde na casa. Saiba mais aqui!