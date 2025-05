Gretchen pode recorrer ao Estatuto do Idoso para se proteger de brigas no Power Couple?

No Power Couple, Gretchen invocou o Estatuto do Idoso e falou sobre brigas

Gretchen (65) chamou atenção dos telespectadores do Power Couple ao, durante uma conversa acalorada com outros participantes, afirmar que está protegida pelo Estatuto do Idoso, lei que garante os direitos de pessoas com 60 anos ou mais, durante as brigas no reality show da Record.

Segundo a cantora, a legislação a resguarda contra episódios de “violência psicológica”, o que, teoricamente, impediria seus concorrentes de usarem esse tipo de atitude para desestabilizá-la no jogo.

“Se vier me enfrentar aqui, vai enfrentar. Só lembra que meus cabelos brancos estão debaixo do meu megahair. Eu sou idosa. Se falar alguma merda, vai ter. Mas o Estatuto do Idoso é bem claro: não pode ter violência psicológica”, declarou Gretchen.

“Pode fazer o que quiser, me provocar, me enfrentar, mas estão aí gravando tudo. Eu tenho corpinho de jovem, mas já tenho 65 anos. Sou considerada idosa, ninguém lembra disso”, completou ela, casada com o músico Esdras Souza.

A segunda participação de Gretchen no Power Couple tem sido marcada por uma rivalidade intensa com Talira Manñes (33). No episódio deste domingo, 18, a artista afirmou que não aceitará insinuações ou comentários envolvendo seu marido.

“Então, se falarem alguma coisa sobre o meu marido… É aquela história: parei de ser boazinha, parei de ser polida. Não vou agredir ninguém, não vou falar palavras baixas que não são do meu nível, mas a pessoa vai ter que se explicar e vai ter que se explicar na minha frente e na frente dele.”

Apesar de citar o Estatuto do Idoso para proteger sua saúde mental, a cantora é uma das participantes que mais protagonizou brigas no reality. Inclusive, a cantora já chegou a cogitar desistir do programa após Talira retornar da primeira D.R. da temporada.