Gretchen mostra novo visual e ganha elogio dos fãs; veja o resultado

A cantora Gretchen faz manutenção capilar para participar, pela segunda vez, do reality show Power Couple com o marido, Esdras de Souza

A cantora Gretchen, de 65 anos, compartilhou, nesta sexta-feira, 25, o resultado de seu novo visual para participar do reality show Power Couple, da Record, com o marido, Esdras de Souza, de 52. Isso porque ela passou por uma manutenção capilar com a especialista Luciana Oliveira, que costurou e colou o aplique em seus fios, que continuam curtos.

"Este cabelo tem que aguentar três meses. Ela estudou faz duas semanas para colocar esse cabelo para que ele dure três meses. Vou ter que fazer prova, lavar o cabelo, prender...", disse Gretchen no vídeo publicado em seu perfil no Instagram.

A profissional confirmou que inovou na fixação. Gretchen sofreu um corte químico após alisar os cabelos e realizar uma coloração com produto incompatível.

"Hoje a fixação vai ser diferenciada para que o cabelo dure três meses porque nossa rainha vai ganhar. Tenho que deixar muito preso. Colei e costurei! Ela sempre ama. Ela se apaixona por todos", disse Luciana.

Na seção de comentários, os fãs reagiram: "Ficou linda!"; "Linda de viver. Parabéns para a profissional"; "Ficou lindo o resultado, amei!" e "Que cabelo lindo", foram algumas das mensagens escritas por internautas na publicação.

Confira, abaixo, o resultado:

Gretchen mostra o novo cabelo - Foto: Reprodução / Instagram

Gretchen rebate comentário sobre etarismo

Recentemente, Gretchen se pronunciou novamente sobre a onda de críticas negativas que recebe a respeito de sua aparência. Em uma live feita em seu perfil oficial, a famosa explicou que bloqueou uma internauta que se dizia 'fã' após se deparar com um comentário maldoso.

Na ocasião, o seguidor teria disparado um comentário etarista ao mencionar a idade de Gretchen. "Teve uma que falou assim: 'Pela idade que ela tem, até que ela está bem. Mas eu sou sua fã, te amo'. Me ama coisa nenhuma! Morre de inveja de mim. Morre de inveja de eu estar com quase 70 anos e estar bem do jeito que eu estou: ter as pernas que eu tenho, ter a barriguinha batida que eu tenho...", declarou. Confira!

