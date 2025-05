Gretchen diz que quase teve AVC no Power Couple e explica sua saída; veja

Após desistir do Power Couple 7 com Esdras de Souza, Gretchen diz que quase teve um AVC e aponta motivos de sua saída do programa

A cantora Gretchen fez uma live em seu perfil na rede social neste sábado, 24, para explicar a sua saída e de Esdras de Souza do Power Couple 7. A Rainha do Rebolado então deu detalhes de sua desistência, indo mais a fundo no que já havia falando.

Ao deixar a casa, a famosa deu um depoimento para o programa dizendo que havia chegado em seu limite. Antes de anunciarem sua saída da competição, os pombinhos conversaram sobre não estarem entregando o que o público deseja ao verem a eliminação de Francine e Júnior.

Gretchen então contou que quase teve um AVC dentro do reality show por conta de seu nervoso. A cantora explicou que a volta de Caroline e Radamés foi a gota de água para sua decisão e deu detalhes de como o casal a tirava do sério.

"Ela está provocando uma agressão contra mulher, uma expulsão. Eu disse que era isso que ela queria, e é esse o objetivo dela. Ela é uma pessoa maldosa, que acha que entende só porque assistiu ao reality do Radamés, acha que está sabendo de tudo", disse.

"Eu fiquei sabendo que eu fui votada de propósito porque eu disse que a Gretchen antiga iria voltar, porém estavam dizendo que a minha D.R. seria a minha saída... Na próxima saída da D.R., eu vou fazer 66 anos, nunca tive problema com crises de ansiedade, nunca tomei remédios, nunca precisei de ajuda psicológica, e eu estava desenvolvendo uma crise de ansiedade dentro do programa ", contou como estava tendo sua saúde mental prejudicada.

Gretchen então revelou que quase teve um AVC no programa. "As minhas mãos começaram a travar, eu estava à beira de ter um AVC. Eu não quis nem que a produção soubesse. Eu não disse nem para o meu marido, não disse para as pessoas da casa. Eu preferi sair do programa!", declarou e falou muito mais sobre sua decisão.

Gretchen explica sua saída do Power Couple; veja o vídeo:

Gretchen pagará multa após deixar o Power Couple

A multa que Gretchen e o marido, o saxofonista Esdras de Souza, terão que pagar para Record TV após desistirem do Power Couple 7 é altíssima. Em conversa com jornalista Chico Barney, do UOL, a Rainha do Rebolado contou quanto que terá que desembolsar por ter deixado a competição de casais. Saiba quanto é aqui!