Gretchen desiste com Esdras de Souza do Power Couple 7

De novo? Gretchen desiste do Power Couple 7 e deixa o reality com Esdras de Souza; famosa já tinha desistido de outra edição e de A Fazenda

O casal Gretchen e Esdras de Souza não faz mais parte do Power Couple 7. A decisão dos artistas aconteceu após o resultado da quarta DR da edição. Ao verem Francine e Júnior serem eliminados, a cantora e o saxofonista conversaram e resolveram deixar a competição.

"Depois dessa resposta do público. O que o público quer não é o que nós sabemos dar", comentou a Rainha do Rebolado com o esposo em particular para não causar alarde na casa.

Após avisarem a produção e saírem do reality show, os participantes receberam um aviso da desistência deles. Pessina leu o anúncio. "Atenção, casais. Gretchen e Esdras optaram por desistir da competição e não fazem mais parte do Power Couple 7. Por conta disso, todos os casais terão um quarto privativo e a sala não pode ser mais escolhida para a divisão dos quartos. O jogo segue normalmente para todos vocês."

Essa não foi a primeira vez que Gretchen e Esdras de Souza pensaram em deixar o Power Couple 7. Desde a segunda DR, eles já ameaçavam deixar o programa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andréia Matos (@rainhamatos)

Gretchen já desistiu de outros realities

Essa não foi a primeira vez que Rainha do Rebolado deixou a competição. Em 2016, a famosa já havia participado do Power Couple. Na ocasião, ela entrou no programa com seu marido da época, Carlos Marques. Gretchen e o ex-esposo protagonizaram a primeira edição do reality show. Tiveram uma briga com outro casal e foram eliminados.

Anos antes, em 2012, Gretchen desistiu de A Fazenda 5. Dessa vez, ela teve uma interpretação errada de um presente que recebeu dos filhos no confinamento. A artista recebeu uma caixa com a bandeira dos EUA, entendendo que algo havia acontecido com seu filho, Gabriel, que morava no país. Com receio de que algo ruim poderia estar ocorrendo, ela resolveu bater o sino.

Leia também:Dhomini surta ao vivo no Power Couple e recebe atendimento médico; veja