Gretchen chama atenção com fotos de renovação de votos com Esdras de Souza

Para comemorar cinco anos de união, a cantora Gretchen realizou um ensaio fotográfico romântico com o marido, Esdras de Souza

Gretchen decidiu realizar um ensaio fotográfico com o marido, Esdras de Souza, para comemorar a renovação dos cinco anos de casada com o amado.

O fotógrafo Pablo Roniere compartilhou nas redes sociais algumas fotos e um vídeo com os bastidores das fotos do casal. Para celebrar o amor, Gretchen e Esdras surgiram usando looks brancos, além disso, eles realizaram várias poses e trocaram olhares apaixonados.

"Ensaio de renovação de 5 anos de casados", contou o profissional, chamando a atenção dos internautas. "Casal em plena sintonia", disse uma seguidora. "Casal pura química", afirmou outra. "Que fotos lindas", falou uma fã. "Lindíssimos!!! Que Deus continue abençoando vocês!", desejou mais uma.

Vale lembrar que Gretchen e Esdras se casaram em outubro de 2020. A cerimônia foi realizada no Espaço Náutico Marine Club, em Belém, no Pará, terra natal do músico.

Confira:

Gretchen revela motivo para remoção de preenchimento labial

No último dia 10, Gretchen passou por um procedimento estético para remover completamente o PMMA (polimetilmetacrilato) da região dos lábios. Em entrevista à Quem, a cantora explicou o que a motivou a realizar a mudança e deu detalhes sobre o procedimento, que incluiu também um lifting, técnica que eleva o lábio superior por meio de uma pequena incisão abaixo do nariz.

"Esse já é um projeto de retirada que tenho há três anos. Tinha feito a primeira parte, que foi com o lip lift e a retirada do PMMA da boca. Nessa segunda parte, complementamos o que faltava (retirar) da primeira vez. Retirei a substância porque estava pesando nos lábios", explicou Gretchen, que tinha a substância há mais de 20 anos na boca. Saiba mais!

