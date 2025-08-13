CARAS Brasil
  2. Grazi Massafera visita sua cidade natal com a filha após susto; veja fotos
Grazi Massafera visita sua cidade natal com a filha após susto; veja fotos

Após susto antes do Dia dos Pais, Grazi Massafera visita sua família em cidade natal e mostra cliques com a filha no local; veja

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 13/08/2025, às 10h32

Grazi Massafera visita Jacarezinho
Grazi Massafera visita Jacarezinho - Reprodução/Instagram

A atriz Grazi Massafera visitou sua cidade natal, Jacarezinho, no Paraná, nos últimos dias e compartilhou os registros que fez reencontrando sua família e lugares na rede social. Nesta terça-feira, 12, a famosa postou os cliques e encantou ao aparecer com o pai, a filha, Sofia, e outros parentes.

Na legenda da publicação especial, a ex-BBB contou que voltou para lá por conta de um susto e que depois ficou para aproveitar o Dia dos Pais. Ao passar pelo lugar, Grazi Massafera revisitou espaços que costumava ir e comer coisas típicas da pequena cidade.

"Estive, há poucos dias, na cidade onde nasci. O motivo não foi passeio, mas um susto poucos dias antes do dia dos pais. Graças a Deus tudo está bem. Abracei muitoooo meu pai, visitei minha família que é muito grande (muito mesmo), me reconectei com minha essência, infância e adolescência a cada passo. E Sofia respirava junto comigo cada lembrança, cada cantinho, cada memória que eu apresentava ou ouvia, e isso foi mágico! Entre um momento e outro, olhava pra ela com os olhos brilhando contrastando com os meus e pensava: que dádiva ser mãe de Sofia, que pessoa linda e como a amo mais a cada dia! Como isso é possível?", contou sua experiência.

"A genética tem seus mistérios, como se existisse algo sobrenatural. Ela também se sente em casa, se encaixa como se vivesse ali. Os anos passam e quando nos encontramos nem parece que vivo tão longe há tantos anos, mais de 20. As cidades de interior e seu povo (sou suspeita em dizer) têm seu charme, uma energia, um tempo diferente, místico mesmo. Um caos e minha família que não fecha a boca, fala alto, abraça forte e faz piada até nos momentos tristes. E eu me sinto no ninho", falou.

"A tia fez o almoço de domingo, as primas fazem fofoca de todos kkkkk! Não paramos de comer. Lembranças e mais lembranças e mais fofocas de família (eu preciso de atualizações, mesmo sendo as mesmas de sempre kkkkkkk). As lembranças da infância, as dores e doenças da idade, as risadas, os bebês pedindo colinho… Voltei já com saudade e o coração quentinho", escreveu sobre os momentos especiais que viveu.

O aniversário da filha de Grazi Massafera

Em maio deste ano, Grazi Massafera usou as redes sociais para publicar uma homenagem mais que especial para a filha, Sofia, fruto de sua antiga união com Cauã Reymond, que completou 13 anos de vida no dia 23.

Em celebração a data, Grazi resgatou diversos registros antigos ao lado da herdeira, incluindo fotos e vídeos de quando ela ainda era pequena. Em uma das imagens, a artista aparece segurando Sofia, bem bebezinha, em um canguru. 

Na legenda da postagem, a atriz mencionou as inúmeras qualidades da adolescente e o quanto se sente grata por poder compartilhar a vida ao seu lado; confira mais detalhes!

Leia também:Cauã Reymond e Grazi Massafera revelam como mantêm relação harmoniosa após separação

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

