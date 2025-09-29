Grazi Massafera revela como é sua relação com o ex, Cauã Reymond

A atriz Grazi Massafera abre o jogo sobre como é a convivência com o ex-namorado, Cauã Reymond, em prol da filha de 13 anos

A atriz Grazi Massafera surpreendeu ao comentar sobre como é sua relação com o ex-namorado, Cauã Reymond, hoje em dia. Ela contou que os dois mantém uma relação de respeito em prol da filha, Sofia, de 13 anos.

“ Foi minha relação mais longa. A gente ainda tentou voltar, mas não rolou. Temos uma relação de respeito ”, disse ela ao Jornal O Globo. Vale lembrar que os dois ficaram juntos entre 2007 e 2013.

Hoje em dia, Grazi está solteira. “Não tenho nenhuma relação agora. Tive momentos de uma mulher serelepe. Meu último namoro faz tempo… 2022. Depois, só peguetes. Tô trabalhando tanto. Tem uma fase em que a mulher vê que é gostoso ter seu closet, seu banheiro. Posso estar falando isso agora e daqui a pouco me casar. Sou canceriana. A gente beija uma vez e já acha que vai casar e ter filho“, afirmou.

Além disso, a estrela contou ao Jornal O Globo sobre como é criar a filha sendo famosa e como lida com as fofocas que chegam aos ouvidos da herdeira. “Em tudo ligado a Sofia, eu e Cauã somos parceiros. Ela conhece bem o pai, me conhece e vive nesse meio desde que nasceu. Agora, na escola, parece que estão falando com ela sobre a novela. Não temos como blindar. Mas fofocas, até agora, ela não absorve. Faz terapia. É exposta desde o dia em que a gente se separou, quando ainda tinha 1 ano. Uma vez, ela estava com uma roupinha, e eu, com um vestido, e o paparazzo fez a foto e postou. Comentaram: “Que menina esculachada ao lado da mãe.” Fui sondar se ela tinha visto. Ela disse:“Mãe, eu me visto como uma pessoa da minha idade.” Aquilo me deu alívio. Eu e o pai estamos educando uma pessoa que já tem condições de discernir. E sempre fui querida pela imprensa e fiz movimentos sinceros“, declarou.

Atualmente, Grazi Massafera está gravando a próxima novela das 9 da Globo, Três Graças, na qual interpretará a vilã Arminda.

