Grazi Massafera posta foto com a filha e semelhança impressiona: 'Iguais'

A atriz Grazi Massafera usou as redes sociais nesta terça-feira, 11, para compartilhar com os fãs alguns momentos que viveu ao lado da filha, Sofia. A menina, de 12 anos, é fruto de seu antigo relacionamento com o também ator Cauã Reymond.

Na publicação, ela exibiu registros de sua viagem pelos parques de diversões dos Estados Unidos na companhia da filha. "Tão bom estar pelo mundo com minha pessoa favorita, a que mais amo nesse planeta! Estudar e se divertir. Foi mágico nossos momentos por aqui", declarou na legenda.

Nos comentários, os internautas comentaram sobre a semelhança entre as duas. "Ela era a cara do pai, agora está a cara da musa da mãe dela", observou uma. "Iguais", comentou outro. "Lindas demais né, gente?", observou mais um fã da artista.

Grazi Massafera recorda participação no BBB 5: 'Não é fácil'

Recentemente, Grazi Massafera abriu o coração ao falar sobre sua participação no BBB 5, da TV Globo. A artista, que se tornou uma das grandes revelações do reality show, participou do 'BBB: O Documentário - Mais que uma espiada', disponível no Globoplay.

Ao longo de seu relato, Grazi destacou o quanto sua vida mudou após sua passagem pelo confinamento e contou que ficou assustada ao perceber que estava nacionalmente conhecida. Na época, a artista tinha 23 anos e era Miss Paraná.

"Foi um susto quando eu saí. Foi muito maior do que eu imaginava, como se estivesse vivendo um sonho de Cinderela. Estavam todos diferentes, os meus pais tinham participado de vários programas de TV. Tudo tinha mudado e eu era a mesma", recordou a atriz.

"O Big Brother [Brasil] realmente foi único na minha vida. Quem acredita que vai para lá e vai se tornar uma Sabrina [Sato], uma Grazi? É bom que acredite que é possível acontecer, porque é. Mas, não é fácil e não é simples. Não como um conto de fadas, que até eu acreditei no início", declarou Grazi Massafera em outro trecho.

