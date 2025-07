Gravidez de Camila Queiroz, tumor de Edu Guedes e morte de ex-Big Brother marcam a semana

Notícias envolvendo a gravidez da atriz Camila Queiroz, o diagnóstico de tumor de Edu Guedes e a morte de uma ex-Big Brother marcaram a semana

Essa semana deu o que falar no mundo dos famosos e foi bastante agitada! Teve um pouco de tudo. Entre os assuntos que mais chamaram a atenção dos leitores da CARAS Brasil, estão: o anúncio da gravidez de Camila Queiroz (32), o diagnóstico tumor no pâncreas do apresentador Edu Guedes (51) e a morte da ex-participante do Big Brother Paquistão, mas não para por aí. Veja tudo o que bombou nos últimos dias.

Em recuperação

O apresentador da RedeTV! Edu Guedes passou por uma cirurgia complexa para a remoção de um tumor no pâncreas no último sábado, 5. Em seu canal no YouTube, ele contou sobre as dores que sentiu antes de procurar um médico e o momento em que precisou ir às pressas ao pronto-socorro.

Edu se recupera bem, o apresentador revelou que seu diagnóstico foi feito bem no início da doença e o tumor estava em uma parte do órgão que podia ser removida. Guedes refletiu sobre esta experiência em sua vida.

Como ele descobriu?

O apresentador deu detalhes do seu quadro de saúde e relembrou que expeliu uma pedra do rim no final de abril , mas não procurou um médico, mesmo depois de ver sangue na urina. Segundo informações do Portal LeoDias, o chef e apresentador foi diagnosticado com uma infecção originária de cálculo renal.

Edu Guedes foi submetido a uma cirurgia de emergência realizada pelo médico e cirurgião Dr. Joaquim de Almeida para remoção do cálculo devido suas complicações nos rins. Ao realizar mais exames específicos foi descoberto tumor no pâncreas, sendo necessária cirurgia de remoção.

Parabéns, papais

Juntos há 9 anos, os atores Camila Queiroz e Klebber Toledo (39) serão papais! A notícia foi dada pelo casal nesta sexta-feira, 11, na rede social. Com fotos exibindo a barriguinha já crescida, a atriz contou que terão um bebê.

Trocando carinhos e ao lado de seus cachorros, os famosos apareceram nas fotos anunciando que a família deles crescerá. Com o abdômen de fora, a futura mamãe mostrou que já está com a barriguinha em evidência e contou que está com cinco meses.

Luto!

Ex-participante do Big Brother do Paquistão, a atriz Humaira Asghar, de 32 anos, morreu em seu apartamento em Karachi, mas seu corpo só foi encontrado 20 dias depois do falecimento. De acordo com a imprensa local, o corpo dela foi encontrado em estágio avançado de decomposição.

A jovem morava no apartamento sozinha há sete anos, mas seu aluguel estava atrasado. Com isso, o dono do imóvel solicitou uma ordem de despejo. Quando a polícia encontro no local para desocupá-lo, eles encontraram o corpo da atriz sem vida. A causa da morte ainda não foi divulgada. A polícia informou que não encontrou sinais de arrombamento no apartamento.

Casamento do ano (na ficção)

Nesta semana, a personagem Maria de Fátima (Bella Campos) surgiu em cena com um vestido de noiva sofisticado para fazer um ensaio fotográfico no jardim da mansão dos Roitman no Rio de Janeiro para a novela Vale Tudo, da Globo.

Sem perdão

Após o salto temporal de um ano que acontecerá no remake de Vale Tudo, novela da Globo, Raquel (Taís Araújo) retorna como empresária de sucesso, estampando capas de revista, graças à sociedade na Paladar com Celina e Poliana—como já noticiado pelo Notícias da TV.

Maria de Fátima (Bella Campos), recém-chegada da Europa com Afonso (Humberto Carrão), tenta se reaproximar pela primeira vez, mas é prontamente rejeitada. Conforme relatado pelo Notícias da TV, a mãe encontra a filha em seu escritório e solta um contundente "Desculpa, Afonso, eu não sei quem é Fátima. Não conheço".

