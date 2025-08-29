Gravidez de Camila Queiroz, declaração de Taís Araujo e vida amorosa de Rafa Justus agitam semana

Camila Queiroz e Klebber Toledo descobriram o gênero do filho, Rafa Justus desabafou sobre vida amorosa e Taís Araujo falou da personagem em Vale Tudo

Essa semana deu o que falar no mundo dos famosos e foi bastante agitada! Teve um pouco de tudo. Entre os assuntos que mais chamaram a atenção dos leitores da CARAS Brasil, estão: Camila Queiroz e Klebber Toledo que anunciarem o gênero do primeiro filho do casal; um relato de Rafaella Justus ao falar de vida amorosa e a opinião de Taís Araujo sobre o rumo de sua personagem no remake de Vale Tudo, mas não para por aí. Veja tudo o que bombou nos últimos dias.

Momento de amor

Os atores Camila Queiroz e Klebber Toledo surpreenderam o público na segunda-feira, 25, ao anunciarem o gênero do primeiro filho do casal. A novidade foi descoberta em um chá revelação intimista, somente com a presença dos dois.

No vídeo compartilhado nas redes sociais, os famosos aparecem em um quarto com um bolo branco. O gênero do bebê foi revelado através do recheio rosa: Camila Queiroz e Klebber Toledo serão pais de uma menina!

Está namorando?

Rafaella Justus decidiu abrir uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram no domingo, 24, para conversar com seus seguidores. Dentre os questionamentos dos internautas, uma pessoa quis saber como anda a vida amorosa da filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus.

"Você é solteira?", quis saber uma seguidora. "Sim! Candidatos, marquem presença! Hahahahaha", disse a jovem, que está com 16 anos. Em seguida, ela deixou um recado: "Antes só do que mal acompanhada, gente... eu hein", escreveu.

Sincera

Taís Araujo confessou que ficou triste ao ver mudança na história de Raquel no remake da novela Vale Tudo, da Globo. Ela contou que não sabia que a mocinha voltaria a ficar pobre ao perder a Paladar em um golpe de Odete Roitman. Com isso, ela expressou sua frustração.

"Quando peguei a Raquel para fazer, falei: 'Cara, a narrativa dessa mulher é a cara do Brasil. E ela vai ter uma ascensão social a partir do trabalho. Vai ser linda e ela vai ascender e ela vai permanecer'. Isso vai ser uma narrativa muito nova do que a gente vê sobre representação da mulher negra na teledramaturgia brasileira. Quando vejo que isso não aconteceu, como uma artista que quer contar uma nova narrativa de país, e a dramaturgia proporciona isso, confesso que fico triste e frustrada", disse ela em entrevista no site Quem.

E completou: "E acho que a Raquel tinha todas as possibilidades da gente contar essa nova narrativa dessa mulher. E quando li, pensei: Ai, meu Deus, não vai ter? Não, não vai ter'. Tenho que lidar com a realidade que me cabe, que é a de uma intérprete, de uma personagem, que não é escrita por mim".

Internacional

A atriz Fernanda Torres brilhou no tapete vermelho do Festival de Cinema de Veneza, na Itália, na última quarta-feira, 27. Ela atraiu todos os olhares ao chegar ao evento com um look fora do tradicional. A estrela dispensou o tradicional vestido longo de gala para o evento e apostou em um conjuntinho.

Fernanda Torres surgiu com um conjunto de blusa e calça, repleto de brilhos e com linhas retas. O modelito dela é da coleção primavera-verão 2025 da grife Armani Privé, que é a linha de alta-costura da Giorgio Armani.

Fofura!

A duquesa de Sussex Meghan Markle surpreendeu ao exibir uma imagem inédita da filha, princesa Lilibet, de 4 anos, nas redes sociais. Na terça-feira, 26, ela registrou um momento fofo da herdeira na casa da família e explodiu o fofurômetro da internet.

Nas imagens, a princesinha apareceu dando um beijo no presente que a mãe ganhou do marido, príncipe Harry. Ele presenteou a esposa com um quadro com a foto dela com o cachorrinho da família, Guy, que morreu em janeiro deste ano.

Amor está no ar

Alice Wegmann está namorando! A atriz, que está no ar no remake de 'Vale Tudo' como Solange Duprat, fez sua primeira aparição pública ao lado do novo companheiro, Luiz Guilherme Niemeyer, na noite de quinta-feira, 28, no Rio de Janeiro.

O casal marcou presença na festa pré-Carnaval 2026, realizada na Marquês de Sapucaí, e foi clicado na porta do evento por paparazzi. Para a ocasião especial, a artista apostou em um look de cor verde musgo, enquanto o namorado escolheu uma camisa e calça branca.

