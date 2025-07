Grávida, Mariana Rios mostra o tamanho da barriga em foto de biquíni

A atriz Mariana Rios encantou os seguidores na manhã desta quarta-feira, 23, ao compartilhar um novo registro exibindo sua barriga de grávida

A atriz e apresentadora Mariana Rios encantou os seguidores na manhã desta quarta-feira, 23, ao compartilhar um novo registro exibindo sua barriga de grávida. À espera do primeiro filho, um menino, ela vive a gestação fruto de seu relacionamento com o empresário Juca Diniz.

Na publicação, ela compartilhou alguns momentos ao lado da família durante a visita a Inhotim, em Minas Gerais. Entre os registros, aparece passeando pela cidade, relaxando na casa onde estão hospedados e também de biquíni. "Inhotim em família", escreveu ela com um emoji de coração vermelho na legenda.

Na última semana, Mariana Rios falou sobre o tempo de sua gestação. "Eu agora, estou na minha 15ª semana, com um pezinho no quarto mês, daqui a pouquinho faço quatro meses de gestação e isso me traz uma felicidade imensa. Cada dia, a gente precisa lidar quanto à novidade de sentimentos. É um misto de sensações", declarou.

Mariana Rios - Foto: Reprodução/Instagram

Processo para engravidar

A artista, que está à espera de um menino, realizou um tratamento de fertilização in vitro (FIV) após exames apontarem uma incompatibilidade com o companheiro. Recentemente, ela contou que o tempo de preparo para receber o bebê foi muito maior do que ela imaginava.

"Até eu achava que era muito simples, colocava o embrião numa FIV, ele implantava e já estava tudo certo e já estava grávida. É tanta coisa, tanta ansiedade, não basta colocar o embrião, tem que grudar no lugar certo, só vai saber disso 10 dias depois com o resultado que vem positivo ou negativo no teste de gravidez. Foi um ano de muita transformação e de entendimento do quanto eu gostaria que esse filho fosse gerado", desabafou.

