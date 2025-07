Grávida, ex-BBB Key Alves revela quantos quilos já engordou: 'Até agora'

Grávida, a jogadora de vôlei e ex-BBB Key Alves revelou quantos quilos já ganhou nos primeiros meses da gestação do filho

A jogadora de vôlei e ex-BBB Key Alves está à espera do primeiro filho com o cantor sertanejo Bruno Rosa. Nesta segunda-feira, 14, ela contou que realizou exames de rotina e revelou novos detalhes da gestação, incluindo quantos quilos já ganhou nos quase quatro meses de gravidez.

"Acabei de me pesar e vi que engordei mais um quilo. Antes de engravidar, quando eu morava nos Estados Unidos, eu pesava 58 kg. Até agora, em quase quatro meses de gestação, engordei já seis quilos e o médico disse que só posso engordar 11 kg", contou ela.

Key Alves comparitlhou ainda registros do segundo ultrassom de seu bebê. "Deus, obrigada por sentir isso e por poder gerar uma vida tão especial. Reparem bem que meu neném fez o sinalzinho do amém e depois abriu os bracinhos. Sabe aquele sinal de Deus na sua vida dizendo 'está tudo bem, eu estou cuidando de tudo'. Foi o que eu senti no coração", escreveu ela no post.

Como foi o anúncio da gravidez?

Em uma publicação no Instagram, a atleta compartilhou um vídeo especial e escreveu: "Eu e seu, seu e meu nosso amor …. Deus, obrigada por ouvir nossas orações, nossos pedidos sempre foram algo que o senhor nunca deixou de cumprir. O senhor é um Deus de promessa e somos muito gratos por agora sermos 3 !!!"

E completou: "Chegou sem avisar e tomou conta de nós e agora sim sabemos o verdadeiro significado de amar um filho e estamos surpresos pelo tempo que chegou mas chegou na melhor hora, porque o senhor sempre faz as coisas certas nas horas certas. Obrigada por realizar mais um sonho nosso e agora com toda certeza o maior de todos construir nossa família."

