Grávida de gêmeos, Clara Maia diz que médica impôs restrição: 'Cortou'

A influenciadora digital Clara Maia usou as redes sociais nesta quarta-feira, 21, para falar sobre sua segunda gravidez de gêmeos, fruto do casamento com André Coelho. Na décima semana de gestação, ela mostrou o tamanho de sua barriga e contou sobre uma restrição já imposta por sua médica.

"Minha médica cortou minhas asinhas, disse que não vou poder ficar viajando como na última gestação. E já me deu uma data final das viagens todas: julho. Então, vou ter que me organizar muito, essa será a semana das decisões", contou Clara.

E compartilhou uma indecisão do casal sobre a revelação do sexo dos bebês. "A gente vai decidir também se vai fazer chá-revelação ou se vai fazer algum coisinha só para a gente, bem intimista. E se não fizer o chá-revelação, a gente vai fazer um chá de fraldas. Porque fralda está caro e é fralda para quatro!"

Clara Maia mostra barriga - Foto: Reprodução/Instagram

Como foi o anúncio da gestação?

No dia 12 de maio, Clara Maia e André Coelho compartilharam nas redes sociais ao confirmarem que estão à espera de mais dois bebês. “Estamos grávidos e de gêmeos. Dessa vez a gestação foi natural! Os novos gêmeos são univitelinos, ou seja, gêmeos idênticos! O embrião se dividiu”, escreveu a influenciadora. “Sempre falei que seria mãe de gêmeos e gêmeos, se pudesse escolher, mas não achei que Deus seria tão fiel aos meus sonhos… os planos Dele são perfeitos sempre”, completou.

Como Clara e André se conheceram?

Clara e André se conheceram durante o De Férias Com o Ex Brasil, da MTV, em 2016, e começaram a namorar ainda no reality. Três anos depois, participaram juntos do Power Couple, da Record TV, em 2019. O casal oficializou a união em outubro de 2020 e, três anos mais tarde, anunciou a primeira gravidez. Os gêmeos José e João nasceram em abril de 2024.

