Grávida, Camila Queiroz ganha carinho de Klebber Toledo na barriguinha

O ator Klebber Toledo compartilhou um vídeo fazendo carinho na barriguinha de grávida da esposa, Camila Queiroz; casal espera primeiro filho

O ator Klebber Toledo encantou os seguidores na manhã desta sexta-feira, 25, ao compartilhar um novo registro com a esposa, a também atriz Camila Queiroz. Durante uma viagem do casal de trem, o artista aproveitou para fazer carinho na barriguinha de grávida da amada.

Nas imagens, Klebber aparece acariciando a barriga de Camila, que já está no quinto mês de gestação. Os famosos, que estão juntos há quase 10 anos, anunciaram a primeira gravidez no início deste mês com um ensaio fotográfico dos dois.

"Há 5 meses esperando o amor da nossa vida", declarou a atriz, na ocasião. Vale lembrar que, nos últimos dias, o casal embarcou em uma viagem à Itália, conhecida como "babymoon". A expressão é usada para descrever o passeio feito antes do nascimento do bebê, um momento para relaxar e aproveitar a gestação.

Veja o vídeo de Klebber Toledo acariciando a barriga de Camila Queiroz:

Ator Klebber Toledo faz carinho na barriguinha de grávida da esposa, Camila Queiroz



Famosos celebram gravidez de Camila Queiroz e Klebber Toledo

Os atores Camila Queiroz e Klebber Toledo surpreenderam o público no início deste mês ao anunciarem que serão papais! Juntos há quase 10 anos, o casal está à espera do primeiro filho.

O anúncio foi feito através das redes sociais com um ensaio fotográfico dos dois. Nas imagens, Camila mostra o tamanho da barriguinha da gestação. "Há 5 meses esperando o amor da nossa vida", escreveu a atriz na legenda da postagem.

A novidade rapidamente foi celebrada por diversos amigos famosos do casal, que deixaram inúmeras mensagens de carinho aos novos papais. "Meu Deus! Que alegria! Deus abençoe. SAÚDE!", vibrou a atriz Bruna Marquezine. "Que notícia linda! Que essa nova fase venha cheia de amor, saúde e muitas alegrias. Vocês são incríveis!", desejou a apresentadora Angélica.

"Que notícia incrível!!! Que alegria!!! Parabéns seus lindos. Que Deus cuide e proteja", declarou a atriz Lucy Ramos. "Que lindos!! Parabéns!!!!!", disse a dançarina Brunna Gonçalves. "Como você escondeu isso meu Deus! Parabéns parabéns parabéns", reagiu a influenciadora digital Tata Estaniecki. "Ahhhhh seus maravilhosos! Que notícia linda, linda!", comentou Monica Benini. "Ah, que lindeza", disse o ator Reynaldo Gianecchini.

