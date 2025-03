Grávida, Brunna Gonçalves ganha carinho de Ludmilla na barriga durante passeio na praia

A influencer e dançarina Brunna Gonçalves usou as redes sociais para compartilhar um novo registro ao lado da esposa, a cantora Ludmilla

A influencer e dançarina Brunna Gonçalves usou as redes sociais nesta terça-feira, 11, para compartilhar um novo registro ao lado da esposa, a cantora Ludmilla. As mamães, que estão à espera de Zuri, surgiram em um momento fofo na praia.

Na imagem compartilhada, Brunna aparece deitada na areia, recebendo carinho de Ludmilla em seu barrigão de grávida. Ao fundo, é possível ver o mar e a praia deserta. "Aquele mar azul bebê", escreveu a ex-BBB, em referência à música "Maldivas".

Post de Brunna Gonçalves - Foto: Reprodução/X

Brunna Gonçalves impõe condição para visitas à filha: "Não vou deixar"

Recentemente, Brunna Gonçalves decidiu expor uma condição relacionada à chegada de sua filha, Zuri, com a cantora Ludmilla. Na ocasião, a famosa contou que todos os membros de sua família foram vacinados com a dTpa, uma vacina que protege contra difteria, tétano e coqueluche, antes de terem contato com a bebê.

Brunna explicou que a recomendação para a vacinação partiu de sua obstetra. “Hoje é dia de tomar a vacina dTpa. Quem não conhece, ela é importante para quem vai ter contato com sua filha no primeiro mês de vida. Todo mundo está tomando. Falei que não vou deixar ninguém conhecer Zuri se não estiver com essa vacina tomada”, disse ela, que está no sexto mês de gestação de Zuri.

E compartilhou um vídeo do momento em que recebe a vacina: “Minha mãe falou que quando eu tirava sangue, eu desmaiava. Mas agora mudou. Grávida, né?”, brincou.

Além disso, Brunna alertou que a vacinação deve ser feita com antecedência para garantir que a imunização tenha efeito antes do nascimento da criança. “Em relação à vacina, tem que tomar com antecedência para dar tempo de fazer efeito, antes da criança nascer,” destacou.

