Grávida, Bruna Biancardi destaca o barrigão ao apostar em vestido justo

A influenciadora digital Bruna Biancardi, que está à espera da segunda filha, chamou a atenção ao surgir usando um vestido justo

Bruna Biancardi chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 4, ao compartilhar uma foto do seu look para um encontro com os amigos.

Grávida pela segunda vez, a influenciadora digital surgiu usando um vestido curto e justo, que destacou o seu barrigão. Ela complementou a produção com um sapato de salto, brincou e prendeu o cabelo de rabo de cavalo.

Vale lembrar que Bruna está à espera de uma menina, que se chamará Mel. Ela também é mãe de Mavie, de 1 aninho. As duas são frutos de seu relacionamento com o jogador de futebol Neymar Jr. Recentemente, a influencer compartilhou com os seguidores um novo ensaio fotográfico que realizou ao lado de sua família.

Nos cliques, Biancardi exibiu o barrigão ao posar com a atleta e a primeira filha deles. Para os registros, os papais escolheram looks na cor preta. Já na legenda, ela se declarou: "Amo vocês", afirmou a mamãe, recebendo elogios. "Lindoss! Que a Mel venha, com muita saúde. Iluminando ainda mais, a vida de vocês!!", falou uma seguidora. "Lindos! Amo vocês. Que Deus os abençoe sempre", comentou outra. "Família linda", declarou uma terceira internauta.

Confira:

Bruna Biancardi aposta em vestido justo - Foto: Instagram

Bruna Biancardi encanta internautas ao revelar nova decoração na casa

Recentemente, Bruna Biancardi, de 31 anos, usou as redes sociais para mostrar uma nova decoração na casa. A influenciadora encheu a geladeira de memórias, com diversas fotos da família, o que trouxe ainda mais cor e afeto ao ambiente.

Na imagem publicada nos stories, a influenciadora exibiu a geladeira decorada com vários registros ao lado da filha, Mavie, de 1 ano, além de fotos com Neymar Jr. Também aparecem cliques feitos durante a gestação e momentos em família com Davi Lucca. Confira!

Leia também:Bruna Biancardi exibe ensaio fotográfico com Neymar e Mavie: 'Família linda'