Gracyanne Barbosa reencontra Belo no aniversário da mãe do cantor

No aniversário da mãe de Belo, dona Terezinha, Gracyanne Barbosa reencontra o cantor; musa fitness postou fotos da festa da ex-sogra

A mãe de Belo, dona Terezinha, ganhou uma festa da musa fitness Gracyanne Barbosa. Em sua rede social, a ex-BBB mostrou os detalhes da comemoração neste domingo, 27, e, em um momento, foi possível ver que houve um reencontro dela com o ex-marido.

Muito próxima da mãe do artista, mesmo após a separação, por viverem na mesma casa por anos, a influencer mostrou que fez a comemoração especial para a ex-sogra. Decoração, bolo, doces e muito mais, ela organizou para o momento.

"Parabéns, Terezinha, te amamos muito! Muita saúde e muitos momentos como esse, cheio de amor. Ver a sua alegria, com seus filhos, netos e bisnetos reunidos, não tem preço, momento feliz para guardar sempre na memória e no coração", disse a influenciadora.

Ainda nos últimos dias, Gracyanne Barbosa agradeceu o carinho que recebe de dona Terezinha: " Hoje é o dia dela, que me espera pra comer, me liga todos os dias, manda mensagem de manhã, de tarde, à noite, de madrugada, dá bronca se for preciso. Me ensina sobre fé, faz todos de casa dar gargalhada com seu bom humor".

Gracyanne Barbosa mora com a mãe de Belo

Vale lembrar que, mesmo após o divórcio com Belo, a famosa segue residindo com dona Teresinha e uma das filhas do cantor. Recentemente, Gracyanne explicou que gosta da companhia dos familiares do ex-marido e ressaltou que não deseja que eles deixem sua casa.

" Somos uma família e família não se desfaz assim, né? Temos uma ligação muito forte. Dona Teresinha, todos os dias, me espera para comer. Quando estou em São Paulo, liga perguntando quando volto, diz que a casa fica vazia quando não estou. [...] Amo cada uma do seu jeito, o meu amor, cuidado e atenção, elas sempre terão", declarou ela, na ocasião.

