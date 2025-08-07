CARAS Brasil
  Gracyanne Barbosa exibe print de conversa com Rodrigo Faro e pedido inusitado dele
Atualidades / Amizade

Gracyanne Barbosa exibe print de conversa com Rodrigo Faro e pedido inusitado dele

A musa fitness Gracyanne Barbosa compartilhou um print de uma conversa e mostrou um pedido inusitado do apresentador Rodrigo Faro

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 07/08/2025, às 14h34

Rodrigo Faro e Gracyanne Barbosa
Rodrigo Faro e Gracyanne Barbosa - Foto: Reprodução/Globo

O apresentador Rodrigo Faro e a musa fitness Gracyanne Barbosa estão no mesmo grupo da nova temporada do 'Dança dos Famosos 2025', que estreia em 10 de agosto ao som de axé. Durante os ensaios, a influenciadora compartilhou um print de uma conversa no grupo da competição, em que o artista faz um pedido inusitado a ela

No print, é possível ler uma mensagem de Rodrigo Faro: "Gra, leva uns ovos para mim para tomar de lanche. Não deu tempo de pegar aqui no hotel".Gracyanne respondeu: "Tenho 40 aqui". E o apresentador brincou: "Preciso de 3. Pro meu corpinho de largatixa tá ótimo". No vídeo, a influenciadora mostrou sua marmita de ovos e contou que levou para todo mundo.

Vale lembrar que os dois estão no mesmo grupo de Duda Santos e Silvero Pereira. Além deles, também estão na competição David Junior, Nicole Bahls, Luan Pereira, Fernanda Paes Leme, Allan Souza Lima, Cátia Fonseca, Richarlyson, Manu Bahtidão, Wanessa Camargo, Álvaro e Tereza Seiblitz

Gracyanne Barbosa mostra conversa com Rodrigo Faro - Foto: Reprodução/Instagram
Gracyanne Barbosa mostra conversa com Rodrigo Faro - Foto: Reprodução/Instagram

Rodrigo Faro quebrou promessa para entrar na Dança dos Famosos

Após 16 anos longe da emissora, Rodrigo Faro brincou que precisou quebrar uma promessa para aceitar o convite de Luciano Huck e encarar o desafio no palco do Domingão. “Eu estou em uma fase da vida que eu sou movido por desafios. Quando eu recebi o convite do Luciano, da produção, eu falei: ‘Mais um desafio’. A dança faz parte da minha vida. Apesar de eu ter jurado que, depois do ‘Dança Gatinho’, eu nunca mais dançaria na vida. Eu falei: ‘Prometo que não danço mais’. Olha onde eu vim parar”, contou em entrevista ao portal GShow.

Leia também: Dança dos Famosos: Relembre os campeões de todas as edições

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

