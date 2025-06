Gracyanne Barbosa desabafa sobre sua saúde mental: 'Assunto super delicado'

A musa fitness Gracyanne Barbosa abriu o jogo sobre os rumores de que estaria enfrentando problemas de saúde mental desde sua participação no BBB 25

A musa fitness Gracyanne Barbosa abriu o jogo sobre os rumores de que estaria enfrentando problemas de saúde mental desde sua participação no BBB 25, da Globo. Depois de passar quatro dias afastada das redes sociais, a influenciadora digital usou as redes sociais nesta terça-feira, 17, para negar que esteja com depressão e contar que participou de uma imersão religiosa.

"Gente, tô sumida, né? E aparece aqui fazendo o quê? Comendo ovo. Claro, nada mudou por aqui. Acredito que vocês estejam preocupados, né. Acabei de ver um monte de notícias, mas não estou acompanhando porque estava o dia todo estudando. Foram quatro dias incríveis. Eu fiz sábado e domingo um dia de curso com o Rafa, que foi maravilhoso. É imersão. E agora foi com o Pablo [Marçal], segunda e terça", iniciou ela.

Em seguida, falou sobre sua saúde mental. "Eu ouvi que falaram que eu tô com fobia de gente. Pelo amor de Deus, eu amo pessoas. E acho que é um assunto muito delicado para se falar dessa maneira. Falaram sobre depressão, que é outro assunto super delicado, gente. E acho que nem poderia ser exposto dessa forma".

"Porque se eu realmente tivesse passando por um problema de depressão eu não gostaria que saísse dessa maneira. Eu acho que é um assunto bem delicado. Não tô... Estou superfeliz. Tô passando por um momento de transformação. Um momento de proximidade com Deus", esclareceu a musa fitness.

"Eu quero voltar aqui para conversar com vocês desse assunto quando eu estiver me sentindo mais segura para falar, sabe? Me sentindo transbordando. Porque agora eu tô aqui procurando intimidade e está sendo muito, muito, muito bom. [...] Eu estou passando por um momento de muita felicidade, de muita luz, de muita transformação. Então, fiquem calmos. Quem me segue aqui, que tem carinho por mim, tá tudo ótimo. Inclusive, eu tô comendo ovo e tô indo treinar", finalizou.

O que aconteceu?

No programa Fofocalizando, do SBT, o colunista Leo Dias apontou que a estrela teria desenvolvido depressão e fobia social após o confinamento. "Vou contar coisas que as pessoas não sabiam e eu estava guardando, porque é uma questão pessoal. A Gracyanne saiu do Big Brother muito abalada psicologicamente, com depressão e fobia social", ele contou. Leia mais!

