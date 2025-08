Gracyanne Barbosa conta como está a relação com Belo após fim do casamento

Ex-esposa de Belo, Gracyanne Barbosa falou sobre sua atual relação com o cantor e a família dele pouco mais de um ano após a separação

Gracyanne Barbosa abriu o coração ao falar sobre o ex-marido, Belo, e a relação entre os dois após o fim do casamento. A musa fitness e o cantor anunciaram publicamente a separação há pouco mais de um ano, em abril de 2024.

Em entrevista ao 'Gshow', Gracyanne contou que possui uma boa relação de amizade com o artista e ressaltou que isso nunca mudará, uma vez que passaram cerca de 16 anos juntos. Além disso, a participante do 'Dança dos Famosos 2025' também reforçou sua grande ligação com os familiares do cantor.

" A gente é família, a gente é muito amigo. Existe muito carinho, muito amor. o Belo faz parte da minha história, como eu faço da dele. Nossas famílias se amam muito, isso nunca vai mudar, né? A mãe dele mora comigo, as filhas, e é tudo muito incrível", declarou a musa fitness.

" Fico até emocionada de poder, hoje em dia, curtir ao lado da minha família, ao lado da mãe dele, ao lado dele, e que a nossa família está cada vez mais unida. Como toda família a gente tem problemas, a gente enfrenta várias coisas. E saber que depois de todo o deserto, de todas as dificuldades, no final, a gente está ali com quem a gente ama é muito importante", concluiu ela.

O que Belo disse sobre a relação com Gracyanne após separação?

O cantor Belo e a musa fitness Gracyanne Barbosa ficaram frente a frente no palco do Domingão com Huck, da Globo, na noite de domingo, 3. O encontro aconteceu na estreia da nova temporada da Dança dos Famosos, que reuniu ex-participantes e o novo elenco.

Belo, que é um ex-participante do quadro, estava no palco quando Gracyanne foi anunciada como nova estrela da atração. Então, ele falou sobre como anda a relação deles depois do fim do casamento; confira mais detalhes!

