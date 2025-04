Após relacionamento de 16 anos, a musa fitness Gracyanne Barbosa contou como reagiu ao saber de novo namoro do ex-marido, Belo

Em entrevista ao Portal LeoDias na última terça-feira, 22, Gracyanne Barbosa confessou qual foi sua reação ao saber do novo relacionamento do ex-marido , Belo, com a influenciadora Rayane Figliuzzi. Anunciando o divórcio em abril do ano passado, o casal esteve junto por 16 anos.

“Quando eu entrei, o Belo já estava namorando e ele está namorando há um tempão, vocês não sabem de nada”, brincou a musa fitness.

E sobre uma suposta chateação, a ex-BBB garantiu: “Imagina, nós somos muito amigos. A gente tem um carinho, amor e eu sempre falo que o Belo foi o amor da minha vida. Acho que foi sim o homem da minha vida e que me ensinou tudo. A gente realmente tem esse amor, ele tem por mim e eu tenho por ele. Nós somos muito amigos”, disse ela.

“A mãe dele mora comigo, a filha mora comigo, estamos casados no papel ainda e a gente tem muita coisa para conversar e solucionar. Mas acho que nesse momento é importante que cada um siga sua vida e viva outras coisas. No fim da nossa relação, eu acho que a gente se machucou muito e como a gente tem esse amor e esse carinho, é importante que a gente fique um tempo afastado”, prosseguiu.

Ainda durante o bate-papo, Gracyanne compartilhou que Belo a avisou com antecedência sobre o novo relacionamento. “Não fui pega de surpresa, antes ele me disse e a gente conversa todos os dias. Então as pessoas acabam fantasiando muito as coisas. Não tem problema nenhum, a gente vai ser amigo para o resto da vida. A família dele vai ser minha família para o resto da vida, minha irmã é filha dele, então não tem como a gente ter problema, sabe.”, ressaltou ela, que deixou no ar a possibilidade de volta do casamento.

“Acho que o futuro a Deus pertence! Hoje nenhum dos dois pensa nisso, porque está cada um vivendo a sua vida . É preciso curar muitas coisas e independente da gente voltar ou não, cada um tem que se curar. E quando eu digo isso, não é sobre a relação, é sobre curar os problemas. Sabe quando você tem uma relação que entra no automático e vai colocando seu probleminha ali de lado”, refletiu.

“Isso eu vivi muito no BBB e me trouxe um autoconhecimento e uma liberdade de entender que eu também preciso me cuidar. Lá dentro eu vivi coisas que jamais imaginei e visitei lugares que eu pensei que nunca iria revisitar, porque me machucavam muito e eu deixei para lá, coloquei em uma caixinha”, continuou a musa fitness.

“Então eu fiz essa alusão para falar que, na relação também, eu tenho coisas que eu preciso cuidar, que não tem nada a ver com o Belo e ele tem coisas que precisa cuidar, que não tem a ver comigo. Depois que a gente se cuidar, pode ser que a gente converse ou talvez não. Talvez sejamos só amigos para o resto da vida. Eu não tenho como afirmar isso. O que eu sei é que hoje não pensamos nisso”, finalizou Gracyanne Barbosa.

Assista:

Uma publicação compartilhada por Leo Dias (@leodias)

Homenagem

A musa fitness Gracyanne Barbosa usou as redes sociais na terça-feira, 22, para celebrar o aniversário do cantor Belo, enviando uma mensagem especial. Ela iniciou a homenagem destacando a importância da relação que teve com o cantor. “Hoje é aniversário de uma pessoa com quem dividi quase metade da minha vida. Foi amor. Foi real. Foi intenso. Foi verdadeiro". Veja na íntegra!

