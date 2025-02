Gracyanne Barbosa diz que cogitou decisão drástica no BBB 25: 'Não falei para ninguém'

Na academia do BBB 25, da Globo, a musa fitness Gracyanne Barbosa conversou com Daniele Hypolito na tarde desta quarta-feira, 19

Na academia do BBB 25, da Globo, a musa fitness Gracyanne Barbosa conversou com Daniele Hypolito na tarde desta quarta-feira, 19. Durante o papo, ela relembrou que a restrição de alimentos no confinamento a fez cogitar apertar o botão de desistência.

"Me remeteu a uma época muito ruim da minha vida sobre não ter comida, eu falei: 'Caramba, não vou aguentar'. Eu não queria ficar chorando na frente, quando eu fico chorando, me incomoda muito. Eu não gosto de mostrar essa fraqueza, eu sei que é necessário, mas eu estava muito mal", desabafou.

Ela ainda garantiu que estava firme na decisão. "Aí eu sentei lá, não falei para ninguém, não falei para a Giovanna, 'vou apertar', estava decidida a apertar. Não, não, não foi nesse dia não. Nesse dia eu estava sozinha, só que eu chorei no banheiro, foi no dia da prova de resistência que a gente ficou aqui no banco, foi nesse dia, que eu chorei aqui", recordou.

"Me remeteu. Eu gosto de ficar sentada no banco porque é de quando eu não tinha onde morar. Eu fiquei mal aquele dia, eu falei 'não vou aguentar passar por essas coisas', 'não quero revisitar esses lugares que eu já esqueci', aí no dia seguinte, eu ia apertar. Eu fiquei sentada lá, mas estava vermelho. Eu fiquei sentada um tempão e eu nunca fico sentada no sofá. Aí eu falei 'vou apertar'", complementou.

Dificuldades

Para quem não acompanhou, durante a terceira Prova do Líder, na madrugada do último dia 31, Gracyanne Barbosa relembrou as dificuldades que viveu no início da carreira e contou que o momento a lembrou de quando passou noites dormindo na rua. “Eu já tive que dormir na rua, e tinha que ficar acordada de madrugada no banco. Me remeteu a essa memória”, declarou.

