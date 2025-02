Graciele Lacerda sofre ao deixar filha em casa e se preocupa com o futuro

Graciele Lacerda desabafou em suas redes sociais e afirmou que ainda sofre de ter que deixar a filha Clara, de um mês, em casa

Em suas redes sociais, Graciele Lacerda sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de quatro milhões de seguidores. Atualmente, ela está radiante com Clara, de um mês, sua primeira filha com Zezé Di Camargo.

Nesta quarta-feira, 12, a digital influencer desabafou e afirmou que ainda sofre de ter que deixar a bebê em casa.

"Eu desesperada para voltar para casa. A gente sai um pouquinho e eu fico doida para ver como ela está e ficar perto. Às vezes fico me perguntando como é que vai ser agora. Vai chegar uma hora que vou viajar com o Mô, vou a alguns shows com ele, começar a deixar ela um pouco mais... Fico preocupada. Será que eu vou conseguir. Vai chegar uma hora que eu vou ter que acompanhar meu marido. Ele vai querer jantar, sair ou que eu vá para algum show", disse ela.

Em seguida, ela afirmou que o marido já cobra a sua presença em alguns eventos. "Já falei para ele que não vou em todos, mas ele já falou para mim, 'mas em alguns você vai ter que ir'. Então a gente está começando a negociar essa história de show", contou.

Graciele costumava acompanhar Zezé em todos os shows, mas parou desde que a filha nasceu.

Corpo pós parto

A esposa de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, compartilhou nesta quarta-feira, 12, como está sua barriga após 45 dias do parto de sua filha, Clara Lacerda Camargo. Deixando seu corpo voltar de forma natural, a influenciadora digital exibiu o "volume" que ainda está em seu abdômen.

Seguindo uma alimentação saudável e fazendo atividade física na academia do prédio, a eleita do sertanejo contou que o abdômen ainda está com um pequeno inchaço na região do útero, pois o órgão está voltando aos pouco ao seu tamanho normal.

"Voltei, mas ainda, vou mostrar para vocês a real, a minha barriguinha, está voltando normalmente, no seu tempo, meu útero está voltando normalmente para o lugar, ainda está aqui a barriguinha, aqui fica inchado, embaixo, normal, no seu tempo", contou sobre o processo.

Leia também: Nutricionista de Graciele Lacerda revela plano que fez a famosa perder 11 kg