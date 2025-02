Graciele Lacerda revela medo após o nascimento da filha com Zezé Di Camargo

A influenciadora digital Graciele Lacerda foi questionada se tem algum medo após o nascimento da filha, Clara Lacerda Camargo

A influenciadora digital Graciele Lacerda resolveu abrir uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram nesta segunda-feira, 3, para responder algumas curiosidades dos internautas sobre a nova fase que está vivendo: a maternidade. Dentre os questionamentos, uma pessoa quis saber se ela tem algum medo após o nascimento da filha, Clara Lacerda Camargo.

"Passou a ter algum medo depois da Clara? Algo que não tinha antes?", questionou o internauta. "Medo de perdê-la ou deixá-la", respondeu a esposa do cantor Zezé Di Camargo.

Mais cedo, ela contou que a filha iria fazer sua primeira saída de casa. Em seus stories na rede social, a mamãe compartilhou uma foto da bebê pronta para o momento e contou onde estavam indo."Pronta pra ir na pediatra", publicou a influenciadora, que mostrou a pequena usando uma roupinha branca e um laço na cabeça.

Graciele Lacerda desabafa após sair de casa sem a filha

Recentemente, Graciele Lacerda contou para seus seguidores que não se sentiu confortável ao sair para jantar com o marido, o cantor Zezé Di Camargo, sem a companhia da filha. "Eu saí para jantar com o mô. Mas pensa no jantar mais rápido da face da Terra. Eu saí e parecia que tinha deixado um pedaço. Quer dizer, eu deixei praticamente um pedaço meu em casa. E eu não consegui relaxar. Eu não consegui ficar tranquila. É diferente de sair de dia", falou ela através de seu perfil oficial no Instagram.

E complementou: "Eu já saí duas vezes durante o dia com ele para almoçar, e à noite ele me chamou para jantar rapidinho. Eu falei: 'vamos'. Coloquei a Clara para dormir e fui. Mas fiquei agoniada. A gente voltou rapidinho. Cheguei aqui, tomei um banho, e agora vou fazer meu colágeno antes que a Clara acorde".

