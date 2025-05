Graciele Lacerda revela insegurança com a maternidade: 'Fico com medo'

A influenciadora digital Graciele Lacerda usou as redes sociais nesta quarta-feira, 14, para compartilhar um desabafo sobre os desafios da maternidade

A influenciadora digital Graciele Lacerda usou as redes sociais nesta quarta-feira, 14, para compartilhar um desabafo sobre os desafios da maternidade. Após ter um pouco mais de trabalho do que o habitual para colocar a filha, Clara Lacerda Camargo, para dormir, ela falou sobre as inseguranças que tem vivido nessa nova fase. A pequena é fruto de seu relacionamento com o cantor sertanejo Zezé Di Camargo.

"Às vezes, ela dorme rapidinho. Às vezes, ela dá um chorinho. Hoje eu fiquei meio sentida porque ela chorou muito para dormir... brigou muito com o sono. Como mãe, a gente começa a se sentir mal. Eu fiquei meio sentida com isso e danei a chorar. Chorei horrores, muito. A gente vira mãe, vive um momento maravilhoso, mas fica cheia de medo e inseguranças", iniciou ela nos stories de sua rede social.

"A gente nunca sabe se está sendo mãe o suficiente e fica se cobrando o tempo todo, e eu sou muito assim comigo. Eu tento ser a melhor mãe para a Clara, participo praticamente de tudo e,mesmo assim, fico com medo de uma reação, de não me querer como mãe. Sei que é absurdo, mas tenho. Hoje eu senti um pouquinho de insegurança, mas já passou", confessou em seguida.

Sonho da maternidade

Com a chegada de Clara, Graciele Lacerda realizou um grande sonho: a maternidade. No especial de Dia das Mães da CARAS Brasil, ela contou que sua vida se transformou, e não escondeu a emoção em celebrar a data pela primeira vez.

"A maternidade mudou meu olhar sobre a vida. Valorizo o que realmente importa, deixei de me preocupar com pequenas coisas que antes me incomodavam", disse ela. "Ser mãe me trouxe uma nova perspectiva, mais leve, madura e cheio de amor", disse. Veja a entrevista completa!

