Graciele Lacerda mostra viagem da família ao Nordeste: 'Dias intensos'

A influenciadora digital Graciele Lacerda encantou os seguidores das redes sociais ao abrir o álbum de fotos de sua viagem em família

Graciele Lacerda encantou os seguidores das redes sociais na noite desta segunda-feira, 30, ao abrir o álbum de fotos com alguns momentos em família.

A influenciadora digital viajou com a filha, Clara, de seis meses, para acompanhar os shows do marido, o cantor Zezé Di Camargo, pelo Nordeste, e além de assistir às apresentações do amado, ela realizou vários passeios com a herdeira.

Nas fotos postadas no feed, Graciele aparece com looks deslumbrantes para prestigiar Zezé. Ela também mostrou o marido agarradinho com a filha caçula e outros momentos encantadores da viagem. "Dumping de uma semana no Nordeste. Foi uma semana no ritmo de São João: animada, cheia de surpresas e com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo!", contou.

"Teve shows do papai, viagem pra todo canto, chuva no caminho (e fora dele), pezinho na praia, passeio aqui, passeio ali — e a primeira vez da minha pequena no Nordeste! Seis meses de pura fofura descobrindo um mundo novo com os olhos mais curiosos que já vi. Entre cores, sabores e muitos sorrisos, vivemos dias intensos e inesquecíveis. Que venham muitos outros assim…", completou a influencer.

Graciele Lacerda mostra fotos do mesversário da filha

Na noite da última quarta-feira, 25, a influencer Graciele Lacerda, veio, por meio de seu perfil no Instagram, compartilhar a série de fotos e vídeos registrados no aniversário de seis meses da primogênita com o cantor Zezé Di Camargo, Clara. Isso porque a família celebrou a data especial com a decoração temática de São João. "Comemorando o 6° mês no clima de São João!! Não podia faltar já que estamos no nordeste!! Mas a comemoração do mesversario ainda vai acontecer com a próxima princesa", escreveu na legenda da publicação. Veja a publicação!

