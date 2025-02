Graciele Lacerda mostra detalhe encantador em decoração do quarto da filha

Graciele Lacerda dividiu uma nova foto de um detalhe especial escolhido para decorar o quarto de Clara, sua filha com Zezé Di Camargo

A influenciadora digital Graciele Lacerda usou as redes sociais nesta sexta-feira, 7, para dividir com os seguidores um detalhe encantador na decoração do quarto da filha, Clara. A pequena, que completou 1 mês de vida no último dia 25, é fruto de seu casamento com o cantor Zezé Di Camargo.

Por meio de seus stories no Instagram, Graciele publicou uma foto exibindo uma das paredes do cômodo com a oração do Anjo da Guarda. Bastante religiosa, a esposa do artista sertanejo ainda colocou um terço ao lado da citação católica.

Recentemente, a influenciadora compartilhou com o público outros detalhes da decoração em tons de rosa e branco do quartinho de Clara. Nas imagens publicadas por Graciele Lacerda, é possível notar a presença de um berço oval com enxoval claro, uma cama de apoio e diversas bonecas de enfeite.

Além disso, o cômodo tem uma poltrona de amamentação confortável para a mamãe. O quarto, que é uma suíte, também foi decorado em tons de rosa com detalhes em dourado.

Sempre ativa nas redes sociais, Graciele Lacerda tem compartilhado cada momento de sua nova fase de vida com a pequena, incluindo a experiência com a amamentação e a rotina com a bebê.

Graciele mostra oração no quarto da filha

Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo fazem ensaio com os filhos

Com a chegada da filha, Clara, de um mês, Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo não deixaram de registrar o momento especial na vida deles. Com poucos dias de vida, a bebê fez um ensaio com os papais e seus irmãos de quatro patas.

Na última quinta-feira, 06, a esposa do sertanejo postou as fotos que fizeram todos juntos e encantou. Além da menina esbanjar toda sua fofura dormindo nos registros, os pets também encantaram ao posarem com a família para os cliques; confira detalhes do ensaio fotográfico!

