Graciele Lacerda mostra comemoração do aniversário da mãe: ‘Adiantamos a festa’

"Não vamos estar juntas no dia", explicou a influenciadora digital Graciele Lacerda ao mostrar as fotos da festa de aniversário que organizou para a mãe

Graciele Lacerda viajou para Vila Velha, no Espírito Santo, para curtir alguns dias com sua família, e aproveitou para adiantar a comemoração do aniversário de sua mãe, Maria das Graças, neste sábado, 20.

Em seu perfil oficial, a influenciadora digital compartilhou detalhes da festa, que contou com a presença de vários familiares. O local da comemoração foi enfeitado com várias flores e balões, a aniversariante também ganhou um bolo de chocolate, que também deve o topo decorado com flores.

Além das fotos com os convidados, Graciele encantou ao postar algumas fotos de Clara, de oito meses, com a vovó durante a festa. “Adiantamos a festa porque não vamos estar juntas no dia, mas o que importa é celebrar a sua vida, mãe, e dizer o quanto você é especial para mim todos os dias”, contou a esposa do cantor Zezé Di Camargo na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas deixaram mensagens carinhosas para dona Maria. “Deus abençoe sua mãezinha com muita saúde”, disse uma seguidora. “Parabéns, dona gracinha, muita saúde”, escreveu outra. “Parabéns pra dona Gracinha, vida longa com muita saúde e felicidades”, desejou uma fã.

Graciele mostra a filha com look deslumbrante

Recentemente, Graciele Lacerda encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar a família toda produzida para um evento muito especial. A influenciadora digital compartilhou fotos mostrando o look da menina para participar de seu primeiro casamento. Nas imagens postadas no feed, a caçula de Zezé Di Camargo surgiu usando um lindo vestido rosa, com detalhes de borboletas e flores, e um sapatinho.

A empresária e o marido também capricharam na produção. Para o evento, que aconteceu em Fortaleza, Graciele apostou em um vestido longo e com um decote generoso, além disso, ela prendeu o cabelo com um coque. Já o cantor sertanejo optou por um terno claro e óculos escuros. “Estamos prontas para a festa! Eu de madrinha, Clara de princesinha e papai babando nas suas meninas! Primeiro casamento da Clara, mais que especial, em Fortaleza, com aquele fim de tarde mágico e a brisa do mar que a gente ama!”, escreveu a influencer na legenda da publicação. Veja as fotos!

