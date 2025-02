Graciele Lacerda lista benefícios dos treinos após nascimento da filha

Em suas redes sociais, Graciele Lacerda listou os benefícios da volta aos treinos após o nascimento da filha Clara, de um mês

Em suas redes sociais, Graciele Lacerda sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de quatro milhões de seguidores. Casada com Zezé Di Camargo, ela é mãe de Clara, de apena um mês.

Nesta segunda-feira, 3, a famosa retomou as aulas de bicicleta, que não fazia desde o ano passado. "Cara de felicidade! Voltei a fazer minha aula de bike. Desde abril, quando eu descobri a minha a gravidez que eu não posso fazer a minha aula de bike. Fui liberada na gravidez para fazer, mas preferi não fazer. Fazia só musculação, esteira e bicicleta bem de leve. Estou voltando hoje", disse ela em seu Instagram Stories.

Em seguida, Graciele afirmou que já sente diferenças notáveis em sua rotina. "Estava sentindo falta. Essa aula vai além do emagrecimento. É para desestressar. Você sai de lá leve em todos os sentidos. Estou na minha segunda semana de volta aos treinos e estou sentindo uma diferença tão grande no meu corpo, saúde e no dia a dia até com a Clara. A Clara está ficando mais pesadinha e começa a doer os braços. Só o fato de eu ter voltado a treinar, já vejo uma diferença até para carregá-la. E não me sinto mais cansada quando vou subir a escada lá de casa. Eu quase morria quando subia, agora estou tendo mais resistência. Estou tão feliz. É tão bom voltar para a nossa rotina, cuidar do nosso corpo e ainda ter disposição para cuidar da minha filha", concluiu.

Declaração

O cantor sertanejo Zezé Di Camargo decidiu enumerar as qualidades da esposa Graciele Lacerda, ao encontrar uma foto em seu celular da amada dormindo com a filha do casal, Clara Lacerda Camargo, de um mês. O artista, que cumpre uma agenda de shows pelo Brasil, anunciou que em breve estará de volta em casa e se declarou à mulher.

"Dois dias longe de casa e a saudade já aperta… Olhando meu celular, me deparei com esse registro que fiz durante a madrugada. Você é uma mulher e companheira incrível, e eu nunca tive dúvida de que seria uma mãe extraordinária", escreveu na legenda publicação em seu perfil no Instagram.

E listou as qualidades de Graciele. "Sua força e sua garra me fazem admirar ainda mais a mulher que você é. O amor e a paixão são essenciais em qualquer relação, mas quando se unem à admiração, a perfeição deixa de ser um ideal distante e se torna algo real e palpável. Já, já estou em casa, para matar a saudades de vocês. Te amo", concluiu.

Leia também: Nora de Zilu dispara indireta para Graciele Lacerda