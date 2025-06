Graciele Lacerda lembra momentos difíceis na relação com Zezé Di Camargo: 'Tentaram'

A influenciadora digital Graciele Lacerda compartilhou um texto sobre seu relacionamento com o marido, o cantor Zezé Di Camargo

A influenciadora digital Graciele Lacerda está celebrando mais um Dia dos Namorados ao lado do marido, o cantor Zezé Di Camargo, nesta quinta-feira, 12. Para marcar a data, ela compartilhou nas redes sociais fotos de diferentes momentos da trajetória do casal e publicou um texto no qual se declara ao companheiro e relembra os desafios que superaram juntos.

"Hoje, mais do que nunca, eu olho pra nossa história com orgulho e gratidão. Foram anos de caminhada juntos, e não foi fácil. Passamos por tempestades, enfrentamos dores, julgamentos, obstáculos que pareciam impossíveis. Houve momentos em que tentaram nos separar, momentos em que até a gente pensou em desistir… mas não desistimos".

A influenciadora afirmou em seguida que sua fé ajudou e citou a filha do casal, Clara, de 5 meses "Porque o nosso amor é diferente. Ele tem raízes profundas, tem cicatrizes que viraram força, tem lágrimas que viraram aprendizado. E, acima de tudo, ele tem Deus. Foi Ele quem nos sustentou quando nossas forças falharam, quem nos uniu quando o mundo queria nos afastar, e quem nos presenteou com o nosso maior milagre: nossa filha", refletiu.

E finalizou: "Hoje a gente colhe o que plantou com tanto esforço, tanta fé e tanto amor. E olhar pra nós agora, com paz no coração, com sorrisos sinceros, com uma família nas mãos, é a prova viva de que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Te amo. E escolheria tudo de novo, até as lutas, porque foi nelas que a gente aprendeu a ser forte juntos. Que venham muitos outros capítulos da nossa história, com Deus sempre no centro de tudo".

O relacionamento de Zezé di Camargo e Graciele Lacerda

Segundo informações, os dois se conheceram durante as gravações do extinto Jovens Tardes, último programa comandado por Marlene Mattos na Globo. Eles trocaram telefones e começaram a conversar. Mas o romance só vingaria meses depois. O cantor assumiu o namoro em maio de 2014.

A gravidez de Clara foi anunciada em julho de 2024 e a pequena veio ao mundo no dia 25 de dezembro. Antes do nascimento da pequena, o cantor organizou um casamento surpresa para celebrar sua união com a influenciadora. Veja como foi!

