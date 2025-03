Graciele Lacerda mostra silhueta pós-parto e a filha de biquíni pela primeira vez

A influencer Graciele Lacerda surge curtindo um banho de piscina ao lado da filha, Clara, de dois meses, do relacionamento com o cantor Zezé Di Camargo

A influencer Graciele Lacerda, de 44 anos, está curtindo este domingo, 9, na piscina da Fazenda É o Amor com a família em Goiás. Na ocasião, a famosa tirou algumas fotos e publicou, pela primeira vez, a filha Clara, da união com Zezé Di Camargo, usando biquíni . E ainda mostrou a sua silhueta dois meses após o parto, feito no Natal de 2024 .

"Vou fazer a Clarina conhecer a piscina, colocar só os pés dela na água. Claro que não vou mergulhá-la porque tem cloro. Mas vou ficar com ela para ir acostumando com a água morninha. Quero muito que ela comece a familiarizar com a piscina e não seja igual à mãe. Eu fujo de piscina, tenho preguiça. Pego um solzinho, mas não tenho essa coisa de querer ficar. Tanto que a piscina de São Paulo eu nunca usei", explicou.

Graciele contou, recentemente, que decidiu engravidar quando estava com 38 anos. Vale lembrar que o relacionamento dela com Zezé começou de forma polêmica. Ele e a ex-esposa, Zilu Godói, são pais de três filhos.

"Não pensava engravidar e me abdiquei desse sonho pelo meu relacionamento e pelas outras pessoas. Esqueci de mim e desisti do meu sonho por outras pessoas e por uma situação. Mas conversando com o Zezé, ele disse que era para eu pensar melhor porque lá na frente eu poderia me sentir sozinha, me arrepender... Ele plantou essa sementinha na minha cabeça, procurei um médico para ver como funciona isso. Eu ia precisar fazer uma FIV por ele ser vasectomizado", detalhou.

Confira os registros abaixo:

Zezé Di Camargo surpreende Graciele Lacerda no Dia das Mulheres



O cantor Zezé Di Camargo decidiu supreeender a esposa, Graciele Lacerda, neste sábado, 08, Dia das Mulheres e preparou alguns mimos. Na ocasião, ele aparece em um vídeo procurando a amada na fazenda É o Amor.

Ao encontrá-la no quarto deles, Zezé mostrou todo o seu romantismo e a presenteou com uma rosa vermelha, um ursinho dizendo "eu te amo" e uma caixa de bombons que ela gosta.

Contente com a lembrança, Graciele se mostrou encantada com atitude e logo depois postou uma foto exibindo os presentes dados. Confira!

