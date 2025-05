Graciele Lacerda elege look transparente para assistir ao show do marido

A esposa do cantor sertanejo Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, mostra conjunto preto escolhido para prestigiar o marido em show nesta sexta-feira, 16

Na noite desta sexta-feira, 16, a influencer Graciele Lacerda, de 44 anos, surgiu, por meio dos stories de seu perfil no Instagram, prontíssima para prestigiar o marido, o cantor sertanejo Zezé Di Camargo, de 62, em seu show em Trindade, Goiás.

No vídeo, a mãe de Clara apareceu usando um look inteiramente preto composto por uma blusa em tule de manga longa e uma calça paetê. De acessório, ela elegeu uma mini bolsa do mesmo tom.

De batom vermelho e cabelo preso, Lacerda ainda disse que "se maquiou 'correndo'" enquanto saía de um elevador a caminho do show. Confira, abaixo, o momento:

Graciele Lacerda mostra look para assistir ao show de Zezé Di Camargo pic.twitter.com/oNw1Yy6yAV — CARAS Brasil (@carasbrasil) May 17, 2025

O momento acontece após Zezé contar, na última quarta-feira, 14, que a esposa, Graciele, e a filha caçula deles, Clara, de quatro meses, estarão com o artista na primeira etapa da turnê em maio.

“Hoje começo mais uma maratona de shows e só paro no dia 26 de maio. Mas, dessa vez, com um detalhe que faz toda a diferença: minhas duas princesas estão comigo nessa primeira etapa da turnê! Que privilégio dividir esses momentos com elas ao meu lado. Bora viver essa jornada, que já começou especial com esse registro antes de voarmos rumo a Goiânia!”,escreveu na legenda da publicação. Confira!

Graciele Lacerda fala sobre divulgação de jogos de aposta

Na útima terça-feira, 13, Graciele Lacerda falou sobre divulgação de jogos de apostas, assunto que veio ainda mais à tona com a sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets no Senado.

Na ocasião, ela disse que nunca divulgaria jogos de azar. "Eu estava aqui olhando e a internet não se fala de outra coisa, né, sobre jogo... Gente, ainda bem que eu nunca quis fazer isso. Eu já recebi tanta proposta, tanta proposta de jogo, mas tanta! Se eu mostrar aqui para vocês todas as vezes que procuraram as pessoas que cuidam das minhas coisas para me oferecer grana — e muita grana — para fazer jogo, e eu falei não faço isso nem morta", disse. Confira o relato completo!

