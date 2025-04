Graciele Lacerda consegue vitória na Justiça e destaca: 'Muito raro de acontecer'

A influenciadora digital Graciele Lacerda celebrou uma vitória na Justiça, após tomar medidas legais contra os ataques direcionados à sua família

A influenciadora digital Graciele Lacerda usou as redes sociais para celebrar uma vitória na Justiça, após tomar medidas legais contra os ataques direcionados a Clara Lacerda Camargo, sua filha de 4 meses com o cantor Zezé Di Camargo, e à sua família. Nesta terça-feira, 29, ela compartilhou que a pessoa responsável teve seu perfil banido permanentemente.

"Vim aqui comemorar mais uma vitória que a gente teve de um perfil que atacava a gente. A gente ganhou na Justiça e agora confirmou no Tribunal de Justiça também. O desembargador ficou p*** pela forma como ele atacava tanto a gente quanto a Clara, principalmente por ser uma criança. Esse perfil foi banido eternamente, ele não volta mais para nenhuma rede social. Isso é muito raro de acontecer, então a gente está muito feliz", iniciou em seu desabafo.

Apesar da vitória, ainda há trabalho pela frente. "Existem mais perfis que a gente está indo atrás. Não para por aí, não. Eu demorei muito a ter uma equipe jurídica. Hoje eu tenho um escritório jurídico que estão de olho em tudo que acontece. Às vezes pode achar que está demorando e não vai acontecer nada, mas vai. Esse perfil que foi banido eternamente ainda tem a parte criminal da polícia. Porque ela teve ataques de racismo com a Clara, e isso é crime. Então tem a parte criminal também, que é uma outra sequência que está em andamento porque realmente foi um absurdo o que estavam fazendo", relatou.

Mais detalhes

A esposa do sertanejo ainda deu mais detalhes sobre a pessoa que foi condenada no processo. "E quando a gente foi atrás da pessoa e a gente conseguiu até achar o perfil pessoal da pessoa, porque ela não usava o pessoal dela, descobriu tudo: ela tinha família, marido, filhos, netos... e atacava drasticamente. Me atacar, falar coisas de mim, até releva. A pessoa deve ser uma infeliz. Mas atacar um bebê da forma que ela fez é surreal ver que ela tem uma família. As pessoas estão muito doentes. A gente está aí, firme e forte, e se Deus quiser, isso precisa parar e tem que parar".

