Graciele Lacerda comenta sobre divulgação de jogos de aposta: 'Muita grana'

Em suas redes sociais, Graciele Lacerda comentou sobre a divulgação de jogos de aposta e revelou que já recebeu propostas envolvendo muito dinheiro

Nesta terça-feira, 13, Graciele Lacerda se posicionou em suas redes sociais sobre a divulgação de jogos de apostas, assunto que veio ainda mais à tona com a sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets no Senado.

A digital influencer afirmou que já recebeu inúmeras propostas, mas que nunca divulgaria jogos de azar. "Eu estava aqui olhando e a internet não se fala de outra coisa, né, sobre jogo... Gente, ainda bem que eu nunca quis fazer isso. Eu já recebi tanta proposta, tanta proposta de jogo, mas tanta! Se eu mostrar aqui para vocês todas as vezes que procuraram as pessoas que cuidam das minhas coisas para me oferecer grana — e muita grana — para fazer jogo, e eu falei não faço isso nem morta", disse.

Em seguida, a famosa afirmou que sempre tomou muito cuidado com o que aceita divulgar. "Eu sou muito cuidadosa em relação a isso. Tem muitas coisas que eu falo não, não é só para jogo. Muitas coisas que me procuram, eu avalio, mas não acho que seja benéfico eu incentivar as pessoas a adquirir, a comprar ou fazer uso... A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala aqui, porque tem muita gente que segue, que acredita, que tem você como uma referência. Isso é muito perigoso, eu tenho isso como um cuidado excessivo do que eu falo, do que eu incentivo, do que as pessoas vão ouvir aí do outro lado. E aí eu vejo isso, essas coisas todas acontecendo, eu fico, meu Deus do céu, eu até pensava: 'Como que as pessoas não estão vendo o tanto de coisas sérias que estão acontecendo?'. Eu fiquei sabendo de gente que se matou porque gastou dinheiro com esses joguinhos".

Por fim, Graciele reforçou o seu posicionamento. "Semana passada acabou tendo uma procura de joguinhos para mim e nem adianta. Nem adianta vir que eu não faço de jeito nenhum. Eu sou bem criteriosa com tudo que eu falo, com tudo que eu faço... Aliás, eu não faço nada que gera vício. O único vício que eu incentivo vocês é isso que eu vou fazer agora. A academia gente, esse é o melhor vício que tem na face da terra, isso eu vou incentivar e falar com muito gosto para vocês. Façam atividade física", finalizou.

CPI das Bets

A influenciadora digital Virginia Fonseca foi até o Senado, em Brasília, nesta terça-feira, 13, para prestar depoimento como testemunha na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets. Ela chegou ao local acompanhada do marido, o cantor Zé Felipe, e usando um moletom com a estampa de uma foto da filha do meio.

O início do depoimento começou pouco depois das 11h20. Os senadores querem que Virginia diga o que presenciou sobre os contratos das casas de apostas e jogos online com influenciadores.

No início do seu depoimento, Virginia disse: "Eu espero poder esclarecer todas as dúvidas aqui hoje. E quero agradecer a oportunidade de fazer isso, porque tem muitas coisas que a gente não pode falar na internet, né, que a gente não tem a liberdade de falar. Acredito que vou poder falar aqui hoje, estou muito grata".

No depoimento, Virginia disse como faz seus posts sobre casas de apostas. "Quando posto, eu sempre deixo muito claro que é um jogo, que pode ganhar e perder, que menores de 18 anos não podem, coloco sempre as imagens exigidas pelo Conar. Sempre deixei isso claro. Nunca falei para entrar, que a pessoa vai fazer o dinheiro da vida dela", disse ela, que ainda negou que ganhasse algo em cima do prejuízo dos apostadores. "Não, não tem isso. Posso passar para o senhor [o contrato]. Está lá explicito que era se eu dobrasse o lucro deles", disse.

