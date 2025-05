Gominho revela decisão após ida de Preta Gil aos EUA para tratar câncer

Gominho, um dos melhores amigos de Preta Gil, contou o que fará após a cantora decidir seguir o tratamento contra o câncer nos EUA

O apresentador Gominho, um dos melhores amigos de Preta Gil, abriu o coração ao falar sobre a nova fase da cantora em sua batalha contra o câncer. Recentemente, a artista desembarcou em Nova York, nos Estados Unidos, para realizar um tratamento experimental em busca da cura da doença.

Gominho, que sempre esteve ao lado de Preta em momentos bons e ruins, revelou que desta vez não será diferente. Em entrevista ao site 'Quem', o influenciador contou que, em breve, viajará para os Estados Unidos para ficar com a amiga.

"Ela está bem, nossos amigos e a família dela, a Bela e a Flor [Gil] também estão por lá. Como estou trabalhando, fazendo TVZ, assim que acabarem meus compromissos profissionais também viajo para Nova York para ficar com Preta. A gente vai se revezando ", declarou Gominho.

"É muito estranho ficar longe, porque estou com ela desde o começo dessa batalha, e estou morrendo de saudade. Mas Preta quis que eu ficasse aqui trabalhando também, e a nossa rede de apoio está cada vez mais firme", completou ele, explicando que Francisco Gil, filho da cantora, e Duh Marinho, outro grande amigo dela, também estarão nos EUA nos próximos dias.

Vale lembrar que, em 2023, ano em que Preta Gil descobriu o câncer, Gominho pediu demissão de seu trabalho para prestar todo apoio à amiga. Na época, ele atuava na Rádio Sua Salvador FM.

Qual é o diagnóstico de Preta Gil?

O tumor original de Preta Gil foi um câncer no reto, removido após tratamento com quimioterapia seguido de cirurgia. A doença retornou no segundo semestre de 2024, quando seis novos focos foram identificados no peritônio e no sistema linfático. Eles foram retirados em uma cirurgia de 21 horas realizada em dezembro do mesmo ano.

Vale lembrar que ela chegou nos Estados Unidos no dia 12 de maio junto com os amigos Marcelo Azevedo e Malu Barbosa e da médica Roberta Saretta. No dia 14, Preta passou por uma consulta médica no Virginia Cancer Institute, em Washington, com um profissional especializado no tipo de tumor que ela vem tratando.

Na oportunidade, ela passou por exames que irão revelar se ela poderá compor o grupo de pacientes que recebem tratamentos, ainda em fase experimental, nos Estados Unidos.

